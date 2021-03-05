الأهلي يقرر عدم مناقشة أي تجديد لعقود اللاعبين في الفترة الحالية

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن قرار صادم من مجلس إدارة الأهلي، بشأن عقود نجوم الفريق.
وذكرت التقارير أن إدارة الفريق الأهلي قررت عدم مناقشة أي تجديد لعقود اللاعبين، في الفترة الحالية من الموسم.
وأضافت أن مسئولي الفريق يرغبون في إنهاء بعض الأزمات أولًا؛ مثل: "تأخر الرواتب"، بالإضافة إلى منح أكبر درجات التركيز للاعبين، للمنافسة على لقب الدوري، حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.
ويذكر أن آل فتيل والحربي، قد دخلوا الفترة الحرة من عقديهما مع الأهلي، في الوقت الذي ينتهي فيه تعاقد العويس، مع الفريق، في يونيو 2022، وغريب في يناير 2023.