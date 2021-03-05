الأعداد السابقة للصحيفة

الأهلي يقرر عدم مناقشة أي تجديد لعقود اللاعبين في الفترة الحالية

Time منذ ساعة
Views 1630
Comment 1
الأهلي يقرر عدم مناقشة أي تجديد لعقود اللاعبين في الفترة الحالية

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن قرار صادم من مجلس إدارة الأهلي، بشأن عقود نجوم الفريق.

وذكرت التقارير أن إدارة الفريق الأهلي قررت عدم مناقشة أي تجديد لعقود اللاعبين، في الفترة الحالية من الموسم.

وأضافت أن مسئولي الفريق يرغبون في إنهاء بعض الأزمات أولًا؛ مثل: "تأخر الرواتب"، بالإضافة إلى منح أكبر درجات التركيز للاعبين، للمنافسة على لقب الدوري، حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويذكر أن آل فتيل والحربي، قد دخلوا الفترة الحرة من عقديهما مع الأهلي، في الوقت الذي ينتهي فيه تعاقد العويس، مع الفريق، في يونيو 2022، وغريب في يناير 2023.

 

Time واتساب
الأهلي
إدارة الأهلي

أحدث التعليقات

ابوبدر
طيب الين متى الصبر ✋
ابوبدر
المرور ماعاد له دور في الميدان الا على الخطوط السريعة فقط مثل السيارة الواقفة يجي وينبهها للتحرك . استدعاء الونش . الحوادث ماله علاقه فيها بوجود نجم. ماعندهم الا عمل اداري بالمخالفات .
مسفر الغامدي
ماشاء الله..... وبالتوفيق....... على ايش على مايغضب الله!!!
العدناني
أولا في قرى في قزوع جبلية لا تصلها المعدات ثانيا الحرث بالثيران هو ما يحسنه ويضبطه أخيرا نقول له ولغيره من اهل النماص انتم تاج روسنا ولا يهون غيركم
ابوبدر
الله لا يسلمك يانواف . من الحربي عساك بحربة على راسك ان كانك تحب الفتنة🤮

أخر الأخبار

إلغاء المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021
إلغاء المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021
Time منذ 8 دقائق Views 1113
"الغذاء والدواء": 6 حالات تفرض إستخدام سماعة الأذن الطبية
"الغذاء والدواء": 6 حالات تفرض إستخدام سماعة الأذن الطبية
Time منذ 13 دقيقة Views 1314
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة خامسة أطلقتها الميلشيات الحوثية تجاه خميس مشيط
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة خامسة أطلقتها الميلشيات الحوثية تجاه خميس مشيط
Time منذ 17 دقيقة Views 1247
إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق اليوم
إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق اليوم
Time منذ 23 دقيقة Views 1408
انخفاض سعر النفط العالمي
انخفاض سعر النفط العالمي
Time منذ 28 دقيقة Views 1407
أب يقطع رأس ابنته ويسير بها في الشارع
أب يقطع رأس ابنته ويسير بها في الشارع
Time منذ 33 دقيقة Views 645
بالفيديو.. المنتخب السعودي يصفع نظيره النيوزلاندي بعد محاولة بث الرعب برقصة الهاكا
بالفيديو.. المنتخب السعودي يصفع نظيره النيوزلاندي بعد محاولة بث الرعب برقصة الهاكا
Time منذ 47 دقيقة Views 1966
الإمارات تدين بشدة الهجوم الحوثي المتكرر على خميس مشيط
الإمارات تدين بشدة الهجوم الحوثي المتكرر على خميس مشيط
Time منذ 53 دقيقة Views 1678
مشهور سناب نادر النادر يرد على اعتذار طليقته: من باعنا برخيص بتراب ينباع
مشهور سناب نادر النادر يرد على اعتذار طليقته: من باعنا برخيص بتراب ينباع
Time منذ 57 دقيقة Views 1165
الأهلي يقرر عدم مناقشة أي تجديد لعقود اللاعبين في الفترة الحالية
الأهلي يقرر عدم مناقشة أي تجديد لعقود اللاعبين في الفترة الحالية
Time منذ ساعة Views 1630