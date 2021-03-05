الباطن يوضح تطورات إصابة سعد خيري

نواف السالم (صدى):
كشف نادي الباطن، اليوم الجمعة، عن تطورات إصابة سعد خيري، مدافع الفريق، أثناء مباراة الفريق أمام مضيفه التعاون.
وقال الباطن : «نطمئن جماهيرنا الغالية عن وضع سعد خيري، بعد التعرض لإصابة في المباراة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وغادر ولله الحمد مع بعثة الفريق إلى حفر الباطن وهو بصحة تامة.. حمدًا لله على السلامة يا كابتن».
وكان المدافع المُعار من فريق الاتفاق، قد سقط على أرض الملعب إثر احتكاك خفيف مع مهاجم السكري عبدالله ساني، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي بشكل سريع لإنقاذ الموقف، ليغادر الملعب لاستكمال الفحوصات.