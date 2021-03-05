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الباطن يوضح تطورات إصابة سعد خيري

Time منذ ساعة
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الباطن يوضح تطورات إصابة سعد خيري

نواف السالم (صدى):
كشف نادي الباطن، اليوم الجمعة، عن تطورات إصابة سعد خيري، مدافع الفريق، أثناء مباراة الفريق أمام مضيفه التعاون.

وقال الباطن : «نطمئن جماهيرنا الغالية عن وضع سعد خيري، بعد التعرض لإصابة في المباراة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وغادر ولله الحمد مع بعثة الفريق إلى حفر الباطن وهو بصحة تامة.. حمدًا لله على السلامة يا كابتن».

وكان المدافع المُعار من فريق الاتفاق، قد سقط على أرض الملعب إثر احتكاك خفيف مع مهاجم السكري عبدالله ساني، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي بشكل سريع لإنقاذ الموقف، ليغادر الملعب لاستكمال الفحوصات.

Time واتساب
التعاون
الباطن
سعد خيري

أحدث التعليقات

ابوبدر
طيب الين متى الصبر ✋
ابوبدر
المرور ماعاد له دور في الميدان الا على الخطوط السريعة فقط مثل السيارة الواقفة يجي وينبهها للتحرك . استدعاء الونش . الحوادث ماله علاقه فيها بوجود نجم. ماعندهم الا عمل اداري بالمخالفات .
مسفر الغامدي
ماشاء الله..... وبالتوفيق....... على ايش على مايغضب الله!!!
العدناني
أولا في قرى في قزوع جبلية لا تصلها المعدات ثانيا الحرث بالثيران هو ما يحسنه ويضبطه أخيرا نقول له ولغيره من اهل النماص انتم تاج روسنا ولا يهون غيركم
ابوبدر
الله لا يسلمك يانواف . من الحربي عساك بحربة على راسك ان كانك تحب الفتنة🤮

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