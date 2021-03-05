بالفيديو.. عشرة إخوة يتسابقون للتبرع بالكلى لأخيهم المريض

الرياض (صدى):
في موقف إنساني مؤثر ، تسابق عشرة إخوة مواطنين لتبرع بالكلى لأخيهم المريض بعد معاناته الطويلة مع الغسيل الكلوي .
وأكد الشقيق المتبرع مالك المالكي أن تبرعهم لأخيهم كان لزاماً عليهم لإنهاء معاناته وأنه يرقد الآن في العناية المركزة إحترازياً وسيخرج خلال فترة وجيزة .
وأضاف "المالكي " في برنامج "الراصد " على قناة الإخبارية ، أنه لم يحتمل معاناة أخيه من المرض فقرر التبرع له وكذلك تنافس معه اخوته حتى استقر الرأي عليه كونه الأخ الأكبر كما أن الأطباء أكدوا أن نسبة نجاح العملية 95 % .
وأضاف الأخ المتبرع أنه في منزله الآن ، داعياً كل من بيده إنهاء معاناة مريض ألا يتأخر عنه كما أمرنا الدين .