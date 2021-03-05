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بالفيديو.. عشرة إخوة يتسابقون للتبرع بالكلى لأخيهم المريض

Time منذ ساعة
Views 2727
بالفيديو.. عشرة إخوة يتسابقون للتبرع بالكلى لأخيهم المريض

الرياض (صدى):
في موقف إنساني مؤثر ، تسابق عشرة إخوة مواطنين لتبرع بالكلى لأخيهم المريض بعد معاناته الطويلة مع الغسيل الكلوي .

وأكد الشقيق المتبرع مالك المالكي أن تبرعهم لأخيهم كان لزاماً عليهم لإنهاء معاناته وأنه يرقد الآن في العناية المركزة إحترازياً وسيخرج خلال فترة وجيزة .

وأضاف "المالكي " في برنامج "الراصد " على قناة الإخبارية ، أنه لم يحتمل معاناة أخيه من المرض فقرر التبرع له وكذلك تنافس معه اخوته حتى استقر الرأي عليه كونه الأخ الأكبر كما أن الأطباء أكدوا أن نسبة نجاح العملية 95 % .

وأضاف الأخ المتبرع أنه في منزله الآن ، داعياً كل من بيده إنهاء معاناة مريض ألا يتأخر عنه كما أمرنا الدين .

Time واتساب
غسيل الكلى
التبرع بالكلى

أحدث التعليقات

ابوبدر
طيب الين متى الصبر ✋
ابوبدر
المرور ماعاد له دور في الميدان الا على الخطوط السريعة فقط مثل السيارة الواقفة يجي وينبهها للتحرك . استدعاء الونش . الحوادث ماله علاقه فيها بوجود نجم. ماعندهم الا عمل اداري بالمخالفات .
مسفر الغامدي
ماشاء الله..... وبالتوفيق....... على ايش على مايغضب الله!!!
العدناني
أولا في قرى في قزوع جبلية لا تصلها المعدات ثانيا الحرث بالثيران هو ما يحسنه ويضبطه أخيرا نقول له ولغيره من اهل النماص انتم تاج روسنا ولا يهون غيركم
ابوبدر
الله لا يسلمك يانواف . من الحربي عساك بحربة على راسك ان كانك تحب الفتنة🤮

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