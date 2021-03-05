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«توكلنا» يوضح آلية تحديد مدة العزل للعائدين من السفر

Time منذ 37 دقيقة
Views 1571
«توكلنا» يوضح آلية تحديد مدة العزل للعائدين من السفر

الرياض (صدى):
أوضح تطبيق «توكلنا» أن مدة العزل التي يخضع لها الشخص القادم من خارج المملكة تُحدَّد على حسب لون الباركود الظاهر في التطبيق وتصنيف دولة القدوم.

وذكر " توكلنا " أن تصنيف الدول متوسطة الخطورة وبائياً أو مرتفعة الخطورة وبائياً يكون من قبل وزارة الصحة.

وأضاف تطبيق توكلنا أن اللون الأزرق يظهر للقادم من دولة ليست ضمن الدول الموبوءة، ويلزمه خلال 8 ساعات من الوصول تحديد مكان السكن حسب تصنيف وزارة الصحة للدولة القادم منها.

وأشار إلى تطبيق حجر منزلي في السكن المسجل في «توكلنا» طوال الفترة المحددة (7 أيام)، أو إجراء فحص عبر «توكلنا» بعد 48 ساعة من الوصول وظهور النتيجة سلبية وتحول الحالة الصحية للأخضر.

Time واتساب
وزارة الصحة
توكلنا
تطبيق توكلنا

أحدث التعليقات

ياليل الطواقي
ياليل الطواقي
الملل
اذا كان في لبنان مثلك ومثل هيفاء كيف ينهض لبنان
بدر بدير
الشيطان قال للإنسان أكفر ... فلما كفر هذا الإنسان قال إني بريئ منك إني أخاف الله رب العالمين .... ياليت بني آدم يعي لما يخطط له .... المرأة زنت ثم قتلت ثم يشتت أطفالها وتشوه سمعتهم بد حياتهم والسبب شهوة .... قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه (( ربَّ شهوة أعقبت صاحبها ندماً )) .
الملل
حققت ماشالله وعلي حساب الزوج والابناء والاسرة لو ان العمال نساء نقول معليش لكن تخالط العمال من الذكور علي شان نقول انها قويه مثل الممثلات يخدعونها بقولهم انتي نجمه وفنانه عظيمه وتصل لمرحلة يستقذر منها الجميع اين من كان يطالب بحرية المراءة اين اختفوا اين ذهبوا لم نسمع لهم ذكرا
ابو محمد 😎 ✍️
الى متى الصبر والمدارات ..........!!!!!!؟

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