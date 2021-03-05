وظائف شاغرة بشركة زين السعودية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة زين السعودية باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس من المواطنين للعمل بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- محلل أو المشتريات التجارية : بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله ، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات منها سنة على الأقل في مجال له صلة .
2- أخصائي المشتريات الفنية : بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات منها سنتين على الأقل في مجال له صلة .
3- أخصائي أول اكتساب المواهب : بكالوريوس فأعلى " إدارة أعمال " ، موارد بشرية أو م يعادلهما ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 4 سنوات في مجال ذا صلة .
4- مدير الشراكات والتحالفات : بكالوريوس فأعلى إدارة الأعمال ، مبيعات ، تسويق ، علاقات عامة أوما يعادلهم ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 4 سنوات خبرة في مجال مشابه .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــا .