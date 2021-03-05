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وظائف شاغرة بشركة زين السعودية

Time منذ ساعة
Views 1691
وظائف شاغرة بشركة زين السعودية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة زين السعودية باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس من المواطنين للعمل بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- محلل أو المشتريات التجارية : بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله ، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات منها سنة على الأقل في مجال له صلة .

2- أخصائي المشتريات الفنية : بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات منها سنتين على الأقل في مجال له صلة .

3- أخصائي أول اكتساب المواهب : بكالوريوس فأعلى " إدارة أعمال " ، موارد بشرية أو م يعادلهما ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 4 سنوات في مجال ذا صلة .

4- مدير الشراكات والتحالفات : بكالوريوس فأعلى إدارة الأعمال ، مبيعات ، تسويق ، علاقات عامة أوما يعادلهم ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 4 سنوات خبرة في مجال مشابه .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــا .

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أحدث التعليقات

ياليل الطواقي
ياليل الطواقي
الملل
اذا كان في لبنان مثلك ومثل هيفاء كيف ينهض لبنان
بدر بدير
الشيطان قال للإنسان أكفر ... فلما كفر هذا الإنسان قال إني بريئ منك إني أخاف الله رب العالمين .... ياليت بني آدم يعي لما يخطط له .... المرأة زنت ثم قتلت ثم يشتت أطفالها وتشوه سمعتهم بد حياتهم والسبب شهوة .... قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه (( ربَّ شهوة أعقبت صاحبها ندماً )) .
الملل
حققت ماشالله وعلي حساب الزوج والابناء والاسرة لو ان العمال نساء نقول معليش لكن تخالط العمال من الذكور علي شان نقول انها قويه مثل الممثلات يخدعونها بقولهم انتي نجمه وفنانه عظيمه وتصل لمرحلة يستقذر منها الجميع اين من كان يطالب بحرية المراءة اين اختفوا اين ذهبوا لم نسمع لهم ذكرا
ابو محمد 😎 ✍️
الى متى الصبر والمدارات ..........!!!!!!؟

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