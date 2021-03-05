البنك الدولي: المرأة السعودية حققت طفرة في ريادة الأعمال

علي القحطاني (صدى):
كشف المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، عصام أبو سليمان، أن المرأة السعودية حققت طفرة في ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن الزيادة وصلت إلى أكثر من 50 في المائة خلال العامين الماضيين، وهي زيادة تعكس حجم الإصلاحات التي تم تنفيذها، وفقا لتقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وأكد أبو سليمان، على أن المملكة حققت طفرة في تمكين المرأة، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى أكثر من 22 في المائة خلال فترة وجيزة.
وأضاف "إذا ما سلطنا الضوء على الجوانب القانونية التي تؤثر في عمالة المرأة، وهو الموضوع المحوري لتقرير البنك الدولي حول المرأة والأعمال والقانون، لاحظنا اعتماد اصلاحات جذرية تاريخية في السعودية في الأعوام القليلة الأخيرة، التي زادت من فرص عمل المرأة بشكل ملحوظ".