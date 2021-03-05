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البنك الدولي: المرأة السعودية حققت طفرة في ريادة الأعمال

Time منذ 55 دقيقة
Views 1617
البنك الدولي: المرأة السعودية حققت طفرة في ريادة الأعمال

علي القحطاني (صدى):
كشف المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، عصام أبو سليمان، أن المرأة السعودية حققت طفرة في ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الزيادة وصلت إلى أكثر من 50 في المائة خلال العامين الماضيين، وهي زيادة تعكس حجم الإصلاحات التي تم تنفيذها، وفقا لتقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وأكد أبو سليمان، على أن المملكة حققت طفرة في تمكين المرأة، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى أكثر من 22 في المائة خلال فترة وجيزة.

وأضاف "إذا ما سلطنا الضوء على الجوانب القانونية التي تؤثر في عمالة المرأة، وهو الموضوع المحوري لتقرير البنك الدولي حول المرأة والأعمال والقانون، لاحظنا اعتماد اصلاحات جذرية تاريخية في السعودية في الأعوام القليلة الأخيرة، التي زادت من فرص عمل المرأة بشكل ملحوظ".

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ريادة الأعمال
البنك الدولي
عصام أبو سليمان

أحدث التعليقات

وليد
كلام غير صحيح مافيه ولا دولة تستورد التمور من المملكة لان السعودية لم تشترط تصدير التمور الى بعض الدول عند اتفاقية التجارة العالمية وايضاً الدولة لاتشتري التمور من المواطنين الا بكميات قليلة عبر مصنع تعبئة التمور الذي يذهب الى هبات الى الدول الفقيرة
ابو خالد
كيف سرقها إذا كانت السياره شغاله فأنت تستاهل العقاب لأن هذا استهتار منك وعدم اللا مبالاة
واحد منصف
المشكلة الكبرى في الوجبات السريعة والكريمات بالسكر والمدونات والشكولاته حتى مكان المشي فيه أطعمة سريعة وذكريات واظن النساء أنها تقوم برياضة ورجيم والحقيقة لو جلست في بيتها وتركت الأكل من الوجبات السريعة والذكريات اخف في المصيبة
تركي
تقصد سببها الحكم والفار اخيرا هذا تاريخ الزعيق محنى ورعان تلعب علينا يالطبال
تركي
الأرضية سيئة للخيول

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