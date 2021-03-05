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محمد صلاح يبدي استياءه لتبديله ووكيله ينشر تغريدة غامضة

Time منذ 25 دقيقة
Views 1616
محمد صلاح يبدي استياءه لتبديله ووكيله ينشر تغريدة غامضة

وكالات (صدى):
أثارت تغريدة لوكيل أعمال نجم ليفربول، محمد صلاح، " رامي عباس " الجدل حول مستقبل المصري الدولي مع "الريدز".

وجاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع ليفربول وتشلسي، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استبدل مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، نجمه صلاح، بعد ربع ساعة فقط من بداية الشوط الثاني.

وظهرت معالم والغضب على محمد صلاح، ثم التقطته الكاميرات التلفزيونية وهو يبدي استياءه، على مقاعد البدلاء.

وغرد وكيل أعمال محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " في لحظة خروج الدولي المصري من الملعب، بـ"نقطة" فقط.

وربط المشجعون بين التغريدة "الغامضة"، وخروج صلاح غاضبا الأمر الذي اعتبروه مؤشرا لإمكانية رحيل اللاعب عن قلعة "أنفيلد" في الموسم المقبل.

 

Time واتساب
ليفربول
محمد صلاح

أحدث التعليقات

تركي
تقصد سببها الحكم والفار اخيرا هذا تاريخ الزعيق محنى ورعان تلعب علينا يالطبال
تركي
الأرضية سيئة للخيول
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

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