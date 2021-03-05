مباريات اليوم الجمعة

ماجد محمد (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
يشهد الدوري اليوم العديد من المباريات القوية، حيث يستضيف صاحب الصدارة الشباب نادي القادسية في تمام الساعة 18:35، كما يلتقي حامل اللقب الهلال بالرائد 20:35، ويواجه الاتحاد فريق الوحدة 20:35، وفي صراع الهبوط يلعب اليوم أبها ضد الفتح 16:10، بينما يلعب العين أمام الفيصلي 16:15، فيما يلتقي الاتفاق أمام النصر في تمام الساعة 18:20.
الدوري الإسباني
تنطلق منافسات الجولة الـ26؛ حيث يستضيف اليوم فالنسيا نادي فياريال الذي يصارع لانتزاع المركز السادس في تمام الساعة 23:00.
الدوري الألماني
يحل ماينز ضيفًا على شالكه صاحب المركز الأخير بجدول الترتيب في تمام الساعة 22:45.
الدوري المصري الممتاز
يلتقي صاحب المركز الأخير وقبل الأخير في الجولة الخامسة عشرة، حيث يواجه وادي دجلة الإسماعيلي صاحب الشعبية الكبيرة في تمام الساعة 16:00، كما يواجه الاتحاد السكندري الإنتاج الحربي في الساعة 18:00.