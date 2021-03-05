الأعداد السابقة للصحيفة

مباريات اليوم الجمعة

Time منذ 44 دقيقة
Views 1570
مباريات اليوم الجمعة

ماجد محمد (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يشهد الدوري اليوم العديد من المباريات القوية، حيث يستضيف صاحب الصدارة الشباب نادي القادسية في تمام الساعة 18:35، كما يلتقي حامل اللقب الهلال بالرائد 20:35، ويواجه الاتحاد فريق الوحدة 20:35، وفي صراع الهبوط يلعب اليوم أبها ضد الفتح 16:10، بينما يلعب العين أمام الفيصلي 16:15، فيما يلتقي الاتفاق أمام النصر في تمام الساعة 18:20.

الدوري الإسباني

تنطلق منافسات الجولة الـ26؛ حيث يستضيف اليوم فالنسيا نادي فياريال الذي يصارع لانتزاع المركز السادس في تمام الساعة 23:00.

الدوري الألماني

يحل ماينز ضيفًا على شالكه صاحب المركز الأخير بجدول الترتيب في تمام الساعة 22:45.

الدوري المصري الممتاز

يلتقي صاحب المركز الأخير وقبل الأخير في الجولة الخامسة عشرة، حيث يواجه وادي دجلة الإسماعيلي صاحب الشعبية الكبيرة في تمام الساعة 16:00، كما يواجه الاتحاد السكندري الإنتاج الحربي في الساعة 18:00.

Time واتساب
مباريات اليوم – الدوري المصري – الدوري السعودي – الدوري الانجليزي – الدوري الإيطالي – الهلال – النصر – الشباب – الاتحاد – الاهلي – الزمالك – برشلونة – ريال مدريد

أحدث التعليقات

زاير
ابودمار علماني نسونجي منافق مدسوس في صدي.
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
غييييوووورررر
انشر المقظع في وسائل التواصل واتس اب تويتر فيس بوك وان شاء الله تجد من يعرفه ويبلغ عنه واكتب على المطع الي يعرفه يبلغ الشرطه
Reem
حسبي الله عليهم الحوثيين الكلاب ..لا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار مع هالمقذوفات..
Reem
الله يرزقها علئ قد نيتها... زوجها ذا شكله حاكرها

أخر الأخبار

مباريات اليوم الجمعة
مباريات اليوم الجمعة
Time منذ 44 دقيقة Views 1570
وظائف شاغرة في مركز الأمير نايف للعلاج الطبيعي للأطفال
وظائف شاغرة في مركز الأمير نايف للعلاج الطبيعي للأطفال
Time منذ ساعة Views 1511
المعلمي يلتقي بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية
المعلمي يلتقي بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية
Time منذ ساعة Views 1542
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ ساعة Views 1601
اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
Time منذ ساعتين Views 1769
غضب في قبرص بسبب الاستفزازات التركية
غضب في قبرص بسبب الاستفزازات التركية
Time منذ ساعتين Views 1594
نشاط في الرياح السطحية يسود أجواء المنطقة الشرقية
نشاط في الرياح السطحية يسود أجواء المنطقة الشرقية
Time منذ ساعتين Views 1715
امرأة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها: ضيعت زوجي وأولاي السبعة
امرأة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها: ضيعت زوجي وأولاي السبعة
Time منذ 3 ساعات Views 2236
بالصور.. بدء حملة التطعيم لمرضى الرعاية المنزلية وذويهم بلقاح كورونا في بيشة
بالصور.. بدء حملة التطعيم لمرضى الرعاية المنزلية وذويهم بلقاح كورونا في بيشة
Time منذ 3 ساعات Views 1881
بالفيديو.. محمد رمضان يثير الجدل بمقطع من طائرته: المضيفة الحنينة رزق
بالفيديو.. محمد رمضان يثير الجدل بمقطع من طائرته: المضيفة الحنينة رزق
Time منذ 5 ساعات Views 1141