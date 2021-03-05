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المعلمي يلتقي بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

Time منذ 22 دقيقة
Views 1308
المعلمي يلتقي بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

نيويورك (صدى):
التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس افتراضيا، بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN DESA) السفيرة ماريا فراشيسكا سباتوليسانو، بشأن مشاركة المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل الشراكة وأوجه الدعم ومشاركة المملكة في الاجتماع، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة الثانية بالوفد سارة عاشور .

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المملكة

أحدث التعليقات

ابو عمار
قرار حكيم و سليم جدا
ابو عمار
يمكن شقيقها يتعاطى المخدرات ويفقد عقله
ابو عمار
هههههههههههههه كل ما رقصت وحده او خرجت بدون عباه طالب البعض بالقبض عليها و معافبتها .. اين المشكله اذا هي ترقص في سيارتها ولم تتسبب في اذاء الاخرين
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

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