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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 27 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول نهار الغد شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف نهار الغد ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج نهار الغد.

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الرياض

أحدث التعليقات

ابو عمار
قرار حكيم و سليم جدا
ابو عمار
يمكن شقيقها يتعاطى المخدرات ويفقد عقله
ابو عمار
هههههههههههههه كل ما رقصت وحده او خرجت بدون عباه طالب البعض بالقبض عليها و معافبتها .. اين المشكله اذا هي ترقص في سيارتها ولم تتسبب في اذاء الاخرين
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي

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