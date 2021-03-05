غضب في قبرص بسبب الاستفزازات التركية

أنقرة (صدى):
طلب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي أمس الخميس، إبلاغ رسالة لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان مفادها أن على أنقرة عدم ارتكاب أي استفزازات.
وشدد أناستاسيادس، على ميركل إخبار أردوغان بأن على تركيا تجنب أي أنشطة يمكن أن تؤثر على الوضع القائم لفاروشا، مؤكدًا: "إذا كانت تركيا تريد أجندة إيجابية فعليها تهيئة الظروف التي لا تتجاهل أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي" .
وكانت تركيا قد ضاعفت عمليات التنقيب خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار غضب الدول المجاورة ضد الاستفزازات المستمرة التي يرتكبها نظام أردوغان.