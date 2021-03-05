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بالصور.. بدء حملة التطعيم لمرضى الرعاية المنزلية وذويهم بلقاح كورونا في بيشة

Time منذ 55 دقيقة
Views 1562
بالصور.. بدء حملة التطعيم لمرضى الرعاية المنزلية وذويهم بلقاح كورونا في بيشة

الرياض (صدى):
تجري إدارة الرعاية المنزلية بصحة بيشة، حملة تطعيم مرضى الطب المنزلي وذويهم بلقاح كورونا؛ حيث انطلقت فرقتين من مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة ومستشفى الملك عبدالله، وذلك لتسخير كل الإمكانات لدعم كبار السن وتقديم أفضل رعاية للمرضى في منازلهم.

وكشفت صحة بيشة، أن هذه الحملة تأتي بمتابعة مباشرة من مدير صحة بيشة الذي لطالما سعى إلى تسخير كل الإمكانات لتقديم هذه الخدمة التي تأتي من منطلق حرص وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والنفسي لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم.

ومن جانبه، وجه مدير صحة بيشة "فالح الشهراني" شكره وتقديره لجميع فرق العمل في الطب المنزلي على جهودهم المبذولة لتقديم تلك الخدمة، وذلك لتسهيل حصول المرضى وذويهم على ‫لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق "صحتي".

 

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صحة بيشة
حملة التطعيم
لقاح كورونا
مرضى الرعاية المنزلية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله ثم مكتب العمل ينصفها ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل العقوبة القصوى ..
زائر
عليها وعلى مكتب العمل تاخذ حقوقها كامله لها راتب شهر كل سنه نصف راتب وراتب الاجازه اذا باقي لها
زائر
يتذاكي يمد يده ويسحبها قذر
غييييوووورررر
اقترح عليهم يضيفون ميزه وهي تمكين مشرف المجموغه من حذف أي رسالة

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