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فرع التجارة بنجران ينفذ 316 جولة رقابية على قطاع الورش وصيانة السيارات

Time منذ 45 دقيقة
Views 1475
فرع التجارة بنجران ينفذ 316 جولة رقابية على قطاع الورش وصيانة السيارات

نجران (صدى):
نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال اليومين الماضيين 316 جولة ميدانية رقابية على قطاع الورش وصيانة السيارات، شملت مدينة نجران ومحافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمواجهة فيروس كورونا أسفرت عن تحرير 20 مخالفة.

وتواصل الفرق الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة؛ للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع "البروتوكولات" الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.

ودعت تجارة نجران الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" .

Time واتساب
نجران
وزارة التجارة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله ثم مكتب العمل ينصفها ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل العقوبة القصوى ..
زائر
عليها وعلى مكتب العمل تاخذ حقوقها كامله لها راتب شهر كل سنه نصف راتب وراتب الاجازه اذا باقي لها
زائر
يتذاكي يمد يده ويسحبها قذر
غييييوووورررر
اقترح عليهم يضيفون ميزه وهي تمكين مشرف المجموغه من حذف أي رسالة

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