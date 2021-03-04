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استمرار التقيد بالدوام عن بعد لمنسوبي تعليم تبوك

Time منذ ساعة
Views 1509
استمرار التقيد بالدوام عن بعد لمنسوبي تعليم تبوك

تبوك (صدى):
أصدر مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري، أمس الخميس، تعميماً لجميع أقسام الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس (بنين/ بنات) حول التقيد بالدوام عن بعد للموظفين.

وأكدت إدارة تعليم تبوك، على استمرار التقيد بألا يتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة لمن يتطلب حضورهم حضوراً كاملاً طوال أيام الأسبوع من الإداريين والإداريات.

وشمل التعميم، تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل المدير المباشر؛ مشددًا على ضرورة استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا بالعمل عن بعد، وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فيما يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، وكذلك استمرار العمل بتعليق (توثيق الحضور بالبصمة).

Time واتساب
تعليم تبوك
الدوام عن بعد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله ثم مكتب العمل ينصفها ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل العقوبة القصوى ..
زائر
عليها وعلى مكتب العمل تاخذ حقوقها كامله لها راتب شهر كل سنه نصف راتب وراتب الاجازه اذا باقي لها
زائر
يتذاكي يمد يده ويسحبها قذر
غييييوووورررر
اقترح عليهم يضيفون ميزه وهي تمكين مشرف المجموغه من حذف أي رسالة

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