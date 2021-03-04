ميزة جديدة منتظرة تُضاف إلى واتساب

وكالات (صدى):
كشفت شركة "واتساب"، أمس الخميس، عن دعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر تطبيقها المخصص ﻷجهزة الحاسبات الشخصية المكتبية وحاسبات "ماك".
وجاء ذلك لتوفير إجراء المكالمات المشفرة من طرف ﻵخر لمستخدمي منصة "واتساب" على كل من أجهزة الحاسبات المكتبية واﻷجهزة المحمولة، فيما تعد الميزة الجديدة الخاصة بنسخة المنصة المواجهة ﻷجهزة الحاسبات المكتبية بتوفير ذات إجراء التشفير من طرف ﻵخر، اﻷمر الذي يعني أنه لن تستطيع "واتساب" أو شركة "فيسبوك" المالكة لها باﻹنصات إلى المكالمات التي ستجرى عبر المنصة.
وأشارت إلى أن تطبيق المنصة الخاص باﻷجهزة المكتبية سيفتقر إلى ميزة المكالمات الجماعية، وسيقتصر في البداية على دعم المكالمات الفردية من طرف ﻵخر؛ غير أن "واتساب" وعدت بتوسيع ذلك، ليشمل دعم المكالمات الجماعية، دون أن تحدد موعدا لذلك.