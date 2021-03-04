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‏محمد أبو هداية: الدوري يحتاج لتقليص عدد المحترفين الأجانب

Time منذ 32 دقيقة
Views 1401
‏محمد أبو هداية: الدوري يحتاج لتقليص عدد المحترفين الأجانب

طلال الغامدي (صدى):
طالب الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، اليوم الجمعة، أن دوري المحترفين يحتاج إلى تقليص عدد المحترفين الأجانب.

وقال محمد أبو هداية: "دوري المحترفين السعودي يحتاج لتقليص عدد المحترفين الأجانب إلى أربعة 3 + 1 آسيوي كماهو معمول به في الإتحاد الآسيوي.. إقتصادياً الأندية تضررت من تضخم الفواتير ومنها لقضايا ومطالبات، وفنياً مدربي المنتخبات السعودية بحاجة الى تعدد الخيارات من خلال اعطاء الفرصة للمحليين".

وأضاف الإعلامي الرياضي:" إن كان هناك لاعبين سعوديين يتقاضون عقوداً بالملايين ولا يحترمون انظمة الاحتراف ويطبقونها بعمل وجهد فهذه إشكالية ( الإدارات ) التي ترعى مثل هؤلاء وتصمت على تجاوزاتهم تحت ذريعة البحث عن الاستقرار والبعد عن الشوشرة .. للأسف عدم تطبيق اللوائح على المحترفين سيعيدنا لزمن الهواة".

Time واتساب
دوري المحترفين
محمد أبو هداية

أحدث التعليقات

ابو عبدالله
مو واضح المقطع
abdul
فكّر مطاردة الغزلان سهلة مثل مطاردة الاغنام ؟
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه
رحآل
اولاَ المفروض المدرسة تتعاقب على نسبة السعوده ثانياً ظلموها إن شاء الله تأخذ حقها احنا في بلد العدل 🇸🇦❤️
¥ ولد نجد ¥
أسأل الله لها الهداية والصلاح .

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