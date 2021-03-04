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بالصور.. إغلاق 33 منشأة مخالفة في صبيا

Time منذ 46 دقيقة
Views 1431
بالصور.. إغلاق 33 منشأة مخالفة في صبيا

جازان (صدى):
أجرت بلدية محافظة صبيا، عدة جولات رقابية على 1770منشأة ضمن نطاق الاختصاص، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، والتي نتج عنها رصد 70 مخالفة متعلقة بالصحة العامة للإجراءات الوقائية.

وأغلقت البلدية، 33 منشأة لم تلتزم بما نصت عليه الأنظمة في جولات رقابية مكثفة خلال 288 ساعة ماضية، فيما أوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري، إنه أنه بناءً على الإجراءات والتدابير الاحترازية لمتابعة انتشار عدوى فيروس كورونا ألزمت البلدية جميع الأنشطة وقاعات الأفراح والاستراحات بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأشار "الدغريري" إلى إلزام مقدمي ومحضري الأطعمة والوجبات في المطاعم والبوفيهات وما في حكمها بالتقيد بارتداء الكمامات والقفازات والمحافظة على التعقيم والتطهير للأسطح بشكل مستمر، إضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والمغاسل والتشديد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات في مداخل محالهم تقيدًا بالإجراءات الوقائية.

Time واتساب
صبيا
جولات رقابية
بلدية صبيا

أحدث التعليقات

ابو عبدالله
مو واضح المقطع
abdul
فكّر مطاردة الغزلان سهلة مثل مطاردة الاغنام ؟
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه
رحآل
اولاَ المفروض المدرسة تتعاقب على نسبة السعوده ثانياً ظلموها إن شاء الله تأخذ حقها احنا في بلد العدل 🇸🇦❤️
¥ ولد نجد ¥
أسأل الله لها الهداية والصلاح .

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