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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق المرحلة الثانية لتقديم لقاحات فيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1616
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق المرحلة الثانية لتقديم لقاحات فيروس كورونا

الرياض (صدى):
انطلقت أمس المرحلة الثانية من حملة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لمنسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية، من مدنيين وعسكريين في منطقتي الرياض والشرقية، بإشراف فرق طبية من الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن، وذلك ضمن جهود الوزارة في التصدي لجائحة كورونا.

وتضمنت الحملة افتتاح مركزٍ خاص للقاحات في المدينة الطبية التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في "صلبوخ"، مجهز بعيادات خاصة وكوادر متخصصة ومدربة، حيث يمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات المركز حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

كما دشنت الخدمات الطبية مركز لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) في المدينة الطبية لقوى الأمن في الخبر، حيث سيقدم خدماته لمنسوبي قطاعات الوزارة هناك من مدنيين وعسكرين وذويهم.

Time واتساب
وزارة الداخلية
المرحلة الثانية
كورونا
الخدمات الطبية
لقاحات

أحدث التعليقات

ابو عبدالله
مو واضح المقطع
abdul
فكّر مطاردة الغزلان سهلة مثل مطاردة الاغنام ؟
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه
رحآل
اولاَ المفروض المدرسة تتعاقب على نسبة السعوده ثانياً ظلموها إن شاء الله تأخذ حقها احنا في بلد العدل 🇸🇦❤️
¥ ولد نجد ¥
أسأل الله لها الهداية والصلاح .

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