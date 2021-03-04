كويلار يعلن جاهزيته لمواجهة الرائد

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر تعافي الكولومبي جوستافو كويلار لاعب خط وسط فريق الهلال، وجاهزيته للقاء الفريق أمام الرائد، الجمعة، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت المصادر أن اللاعب الكولومبي شارك بفاعلية في تدريب الفريق الجماعي الأخير، الخميس، تأهبًا لخوض لقاء الرائد وتم إدراج اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين دخلوا المعسكر ليلة المباراة، مما جعل المدير الفني لنادي الهلال، المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي يتنفس الصعداء، بحسب الرياضية.
كما واصل الثلاثي محمد كنو وصالح الشهري وهتان باهبري لاعبي الفريق أداء برامجهم التأهيلية بعد الإصابات التي لحقت بهم، كما يفقد الهلال خدمات ناصر الدوسري لاعب الفريق، في مواجهة الرائد، بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء