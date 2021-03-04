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شاهد.. لحظة العثور على "عقاب ذهبي" بعد تعرضه لصعق كهربائي في الصحراء

Time منذ ساعة
Views 1997
شاهد.. لحظة العثور على "عقاب ذهبي" بعد تعرضه لصعق كهربائي في الصحراء

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظة العثور على عقاب ذهبي في الصحراء، بعد أن فقده مالكه الأمريكي.

وقال المصور نادر فهد:" أرسل لي صديقي جريجوري يقول أن فيه عقاب ذهبي مركبين عليه جهاز تعقب وتوقف الإرسال في منطقة بعيدة عن بيته بـ 300 كيلو".

وقام نادر فهد، بتصويره ووجده في حالة إعياء شديدة نتيجة إصابته بصعق كهربائي، كما أوضح أن أحد المختصين أخبره بأن يلفه في بطانية ويذهب به لأقرب طبيب بيطري.

 

ولفت إلى أن العقاب نفق في اليوم التالي لأنه من الصعب أن يعيش بعد صعق كهربائي وحرارة، مضيفا  أن عدداً من الشباب ساعدوه في فك جهاز التعقب.

 

Time واتساب
الصحراء
صعق كهربائي
عقاب ذهبي
نادر فهد

أحدث التعليقات

الملل
اذا كل شي تمكين المراءة راح يصير خلل في المجتمع نكسة في الفطره بداية الانحلال تفقد المراءة الانوثة وتكتسب صفات الذمورة المراء تحب التسلط وفرض الشخصيه
برنس
احلف
برنس
بالله
اسعد الدلخ
الا تعلمين ان نهاية كل انسان القبر.. و ان الدود سياكل طيززززززس....؟
Abdllh
راجعي توقيتك يافاطمه 27 يوم الخميس وليس الاحد

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