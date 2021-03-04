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رسميا.. مطار العلا يبدأ استقبال الرحلات الدولية

Time منذ 44 دقيقة
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رسميا.. مطار العلا يبدأ استقبال الرحلات الدولية

العلا (صدى):
صدرت موافقة الهيئة العامة للطيران المدني على بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع احتياجات الجهات المختصة العاملة في المطار.

 

وشهد مطار العلا الدولي منذ أغسطس 2019 عددا من المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

وشملت أعمال التطوير مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنويا، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو مليونين و400 ألف متر مربع.

وتضمن المطار عدة مرافق وخدمات، منها الصالة التنفيذية التي صممت وفقا لأحدث المعايير العالمية وبتقنيات متطورة، وبنية تحتية تواكب البيئة المتفردة، بالإضافة لمقر المشروع الأمني الذي يعد أحدث المشاريع التطويرية في المطار، علاوة على توفر جميع الخدمات والمرافق، والبيئة الاستثمارية، وزيادة إمكانيات ساحة الطيران لتكون ضمن أكبر 10 مطارات بالمملكة، بمساحة تصل إلى 49000 متر مربع تتسع ل 15 طائرة تجارية في وقت واحد.

Time واتساب
الهيئة العامة للطيران المدني
الرحلات الدولية
مطار العلا
مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زاذا كانت حفيدة صدام حسين ، ممنوع عليها التمرين في الجيم ...!!!؟؟
غييييوووورررر
المفروض هذي وامثالها يؤخذ على يدها ويتم تربيتها وتأديبها لكن الوضع مدحدر ماقول غير اللهم اصلح احوالنا وردنا اليك ردا جميلا
ابو محمد
لاحول ولا قوة الا بالله تمديد الحظر على الحفلات والاسترحات
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
الله يشفيها ومرضى المسلمين

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