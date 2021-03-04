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" الاتصالات" تفاجئ المواطنين والمقيمين بخصوص الألعاب الإلكترونية

Time منذ 50 دقيقة
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" الاتصالات" تفاجئ المواطنين والمقيمين بخصوص الألعاب الإلكترونية

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الخميس، عن أفضل مقدمي الخدمات أداءً فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة.

وقارنت تقارير ربعية، الاستجابة بين مقدمي الخدمات لأشهر الألعاب الإلكترونية في المملكة.

وأشار التقرير، إلى تصدر شركة "موبايلي" لقائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبة Fortnite "فورت نايت"، تلتها شركتا: الاتصالات المتكاملة، وزين، وشركة الاتصالات السعودية STC.

واحتلت شركة زين الصدارة في لعبة FIFA "فيفا"، تلتها مرتبةً شركتا: الاتصالات السعودية STC، وموبايلي، ثم شركة الاتصالات المتكاملة، كما تصدرت شركة "موبايلي" في لعبة Apex Legends "آبيكس ليندز"، جاءت بعدها على التوالي شركتا: الاتصالات المتكاملة، وزين، وأخيرا شركة الاتصالات السعودية STC.

واعتلت كلٌ من شركة موبايلي وزين قائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة للعبة League of Legends"ليج أف ليندز"، وجاءت في المركز الثاني شركة الاتصالات، وأخيرا شركة الاتصالات المتكاملة، وحول  ما يخص لعبة Dota 2 "دوتا 2"، جاءت شركة زين في المركز الأول بعد تسجيلها أفضل معدل زمن استجابة، وتوالت بعدها شركتا: الاتصالات المتكاملة، وموبايلي، وأخيرا شركة الاتصالات السعودية STC.

Time واتساب
زين
الاتصالات
شركة موبايلي
الألعاب الإلكترونية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زاذا كانت حفيدة صدام حسين ، ممنوع عليها التمرين في الجيم ...!!!؟؟
غييييوووورررر
المفروض هذي وامثالها يؤخذ على يدها ويتم تربيتها وتأديبها لكن الوضع مدحدر ماقول غير اللهم اصلح احوالنا وردنا اليك ردا جميلا
ابو محمد
لاحول ولا قوة الا بالله تمديد الحظر على الحفلات والاسترحات
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
الله يشفيها ومرضى المسلمين

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