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التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه ‎جازان

Time منذ ساعة
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التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه ‎جازان

جازان (صدى):
أعلن التحالف العربي، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه ‎جازان.

 

وكان المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أشار إلى وجود تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة.

 

وأوضح تركي المالكي، خلال تصريحات على قناة "الإخبارية":" مطار صنعاء أصبح نقطةً لإطلاق الصواريخ الباليستية".

ولفت إلى أن هذه الميليشيات تتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية، موضحا أن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأثنى على كفاءة القوات الجوية السعودية لصد الهجمات الحوثية، واعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.

Time واتساب
جازان
اليمن
الحوثيون
صاروخ باليستي
التحالف العربي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زاذا كانت حفيدة صدام حسين ، ممنوع عليها التمرين في الجيم ...!!!؟؟
غييييوووورررر
المفروض هذي وامثالها يؤخذ على يدها ويتم تربيتها وتأديبها لكن الوضع مدحدر ماقول غير اللهم اصلح احوالنا وردنا اليك ردا جميلا
ابو محمد
لاحول ولا قوة الا بالله تمديد الحظر على الحفلات والاسترحات
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
الله يشفيها ومرضى المسلمين

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