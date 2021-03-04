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بالفيديو.. الجمارك تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون

Time منذ 57 دقيقة
Views 1565
بالفيديو.. الجمارك تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون

الرياض (صدى):
تمكّنت الجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (2.609.202) حبة "كبتاجون" عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليتين وردتا للمملكة عبر المنفذ.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه عُثر على جزء من كمية حبوب الكبتاجون المضبوطة مُخبأة داخل إحدى الشاحنات وذلك بعد إخفائها بطريقة فنية على امتداد أرضية الشاحنة حيث تمكّن منسوبو الجمرك من إحباط هذه المحاولة.

وأفاد أن الكمية الأخرى من المضبوطات عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك عبارة عن "حجر"، حيث جرى إخفاء حبوب الكبتاجون داخل تجاويف الحجر، مبينًا أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، حيث جرى ضبطهم داخل المملكة وعددهم خمسة أشخاص.

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الجمارك
كبتاجون
منفذ الحديثة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زاذا كانت حفيدة صدام حسين ، ممنوع عليها التمرين في الجيم ...!!!؟؟
غييييوووورررر
المفروض هذي وامثالها يؤخذ على يدها ويتم تربيتها وتأديبها لكن الوضع مدحدر ماقول غير اللهم اصلح احوالنا وردنا اليك ردا جميلا
ابو محمد
لاحول ولا قوة الا بالله تمديد الحظر على الحفلات والاسترحات
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
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الله يشفيها ومرضى المسلمين

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