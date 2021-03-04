بالفيديو.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة التعاون والباطن

طلال الغامدي (صدى):
تعادل فريق الكرة بنادي التعاون أمام ضيفه الباطن بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل تاوامبا الهدف الأول لصالح التعاون في الدقيقة 6، وأضاف تاوامبا الهدف الثاني له ولفريقه في الوقت الضائع من أحداث الشوط الأول، وتمكن فابيو آبرو، من تقليص النتيجة في الدقيقة 77، وقبل نهاية المباراة بـ6 دقائق، استطاع يوسف الشمري تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين لكل فريق.
ورفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة، في المركز الخامس في ترتيب دوري المحترفين، بينما ارتفع رصيد الباطن عند 28 نقطة، ليستمر بالمركز العاشر بشكل مؤقت.