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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى  منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تصل إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 33 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط.

فيما تكون الرياح  السطحية على الخليج العربي، جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول نهار الغد شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف نهار الغد، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج نهار الغد.

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الجمعة
الطقس
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

الفاتح
كم انت مسكين ع.س.ع,تقول من متى اقول راح من وارا خم المتعصبين امثالك لاكن ماذا نعمل لكم اذا التعصب اساسكم ولاترون احد غيركم وتلقون التهكم والسخريه في الاخرين.الى متى تعيشون ..تقول لبطوله مضروبه مضروبه عندك لان النصرلعبها قبلك20 سنه وهذا الي رافع ضغطك ارحم حالك النصر باقي والايام جايه انتضرها....
aaaa
لو محصل منظر يفرح قلبه ماصوره
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤪
ع. س. ع
اصبري واحتسبي ولك الأجر اما من أهمل من أكبر مسؤول إلى أصغر عامل فسوف تاخذين حقك منهم يوم لا ينفع مال ولا بنون فقط اشتكيهم لجبار السموات والأرض لأنة سبحانه وتعالى لن يكون بينك وبينة واسطات تمنعك من اخذ حقك من الظالمين،
ع. س. ع
ومن متى بطل كأس الاتحاد الآسيوي والسوبر الآسيوية يروح لكأس العالم ههههههه الترشيحي الأول في التاريخ لبطولة مضروبه وطلعت تجريبية والدليل خرقة الصرامي وجدار الطخيم وسطحة العنزي اللي شلتكم إلى هناك 🤪🤪

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