الأعداد السابقة للصحيفة

تحذير من "أبشر" للمواطنين والمقيمين بشأن المواقع المشبوهة

Time منذ ساعة
Views 2298
Comment 1
تحذير من "أبشر" للمواطنين والمقيمين بشأن المواقع المشبوهة

الرياض (صدى):
دعت منصة أبشر المواطنين والمقيمين، لأخذ الحذر من خطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية التي تزعم تسهيل الخدمات عليهم؛ بغرض الاستيلاء على حساباتهم، واستخدامها في عمليات مشبوهة.

وطالبت منصة أبشر، المواطنين والمقيمين، بألا يشاركوا بيانات حساب أبشر الخاص بهم مع أي شخص، وحذرتهم من التعامل مع القنوات المشبوهة التي تدعي إتاحة تنفيذ خدمات منصة أبشر حرصًا على سلامة تعاملاتهم.

وشددت منصة أبشر:" على الجميع ضرورة الاقتصار في التعامل مع الحسابات الرسمية لمنصة أبشر من خلال المنصة الإلكترونية www.ABSHER.sa، وتطبيق أبشر أفراد وأبشر أعمال على متاجر تطبيقات أبل وجوجل و هواوي، وأجهزة الخدمة الذاتية".

Time واتساب
تحذير
منصة أبشر
مواقع مشبوهة

أحدث التعليقات

الفاتح
كم انت مسكين ع.س.ع,تقول من متى اقول راح من وارا خم المتعصبين امثالك لاكن ماذا نعمل لكم اذا التعصب اساسكم ولاترون احد غيركم وتلقون التهكم والسخريه في الاخرين.الى متى تعيشون ..تقول لبطوله مضروبه مضروبه عندك لان النصرلعبها قبلك20 سنه وهذا الي رافع ضغطك ارحم حالك النصر باقي والايام جايه انتضرها....
aaaa
لو محصل منظر يفرح قلبه ماصوره
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤪
ع. س. ع
اصبري واحتسبي ولك الأجر اما من أهمل من أكبر مسؤول إلى أصغر عامل فسوف تاخذين حقك منهم يوم لا ينفع مال ولا بنون فقط اشتكيهم لجبار السموات والأرض لأنة سبحانه وتعالى لن يكون بينك وبينة واسطات تمنعك من اخذ حقك من الظالمين،
ع. س. ع
ومن متى بطل كأس الاتحاد الآسيوي والسوبر الآسيوية يروح لكأس العالم ههههههه الترشيحي الأول في التاريخ لبطولة مضروبه وطلعت تجريبية والدليل خرقة الصرامي وجدار الطخيم وسطحة العنزي اللي شلتكم إلى هناك 🤪🤪

أخر الأخبار

نقل مباراة ليفربول ولايبزيغ إلى بودابست
نقل مباراة ليفربول ولايبزيغ إلى بودابست
Time منذ 9 دقائق Views 1184
المملكة: نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المحك بسبب سياسة الابتزاز النووي الإيرانية
المملكة: نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المحك بسبب سياسة الابتزاز النووي الإيرانية
Time منذ 24 دقيقة Views 1389
شاهد.. ظهور جديد للفنانة زارا البلوشي بصحبة زوجها 
شاهد.. ظهور جديد للفنانة زارا البلوشي بصحبة زوجها 
Time منذ 29 دقيقة Views 429
بالفيديو.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة التعاون والباطن
بالفيديو.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة التعاون والباطن
Time منذ 41 دقيقة Views 1456
بالفيديو.. مشاعل الجلعود تثير الجدل برقصها داخل سيارتها
بالفيديو.. مشاعل الجلعود تثير الجدل برقصها داخل سيارتها
Time منذ 48 دقيقة Views 848
وش عرفها بالخيول
وش عرفها بالخيول
Time منذ 51 دقيقة Views 368
يسمونها راعية الأسود
يسمونها راعية الأسود
Time منذ 51 دقيقة Views 357
مجموعة من القرود تهرب بسرعة كبيرة وانتحاريه من أبراج كهرباء
مجموعة من القرود تهرب بسرعة كبيرة وانتحاريه من أبراج كهرباء
Time منذ 51 دقيقة Views 498
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
Time منذ 54 دقيقة Views 1484
تحذير من "أبشر" للمواطنين والمقيمين بشأن المواقع المشبوهة
تحذير من "أبشر" للمواطنين والمقيمين بشأن المواقع المشبوهة
Time منذ ساعة Views 2298