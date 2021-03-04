قرار من مدرب النصر باستبعاد حمدالله 

ماجد محمد (صدى):
قرر الكرواتي آلين هورفات مدرب فريق النصر، استبعاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق من القائمة المختارة لمواجهة الاتفاق، الجمعة المقبلة، في الجولة الـ 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وانضم يحيى الشهري لاعب الوسط، إلى الأسماء المغادرة تأهباً إلى المباراة بعد غياب طويل عن مرافقة فريقه والمشاركة معه في اللقاءات التي يخوضها، حيث ينتظر أن تكون مواجهة الاتفاق المباراة الأولى له في الموسم الجاري.
وكان يحيي الشهري شارك آخر مرة مع الأصفر عبر دوري المحترفين، الموسم الماضي في الخامس من أغسطس 2020 أمام الهلال في الجولة الـ23.