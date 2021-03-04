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قرار من مدرب النصر باستبعاد حمدالله 

Time منذ 33 دقيقة
Views 1905
قرار من مدرب النصر باستبعاد حمدالله 

ماجد محمد (صدى):
قرر الكرواتي آلين هورفات مدرب فريق النصر، استبعاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق من القائمة المختارة لمواجهة الاتفاق، الجمعة المقبلة، في الجولة الـ 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانضم يحيى الشهري لاعب الوسط، إلى الأسماء المغادرة تأهباً إلى المباراة بعد غياب طويل عن مرافقة فريقه والمشاركة معه في اللقاءات التي يخوضها، حيث ينتظر أن تكون مواجهة الاتفاق المباراة الأولى له في الموسم الجاري.

وكان يحيي الشهري شارك آخر مرة مع الأصفر عبر دوري المحترفين، الموسم الماضي في الخامس من أغسطس 2020 أمام الهلال في الجولة الـ23.

Time واتساب
النصر
الاتفاق
عبدالرزاق حمدالله
الجولة الـ 22

أحدث التعليقات

زائر
راح اقبل والواتس اب برنامج امن بكثير من غيره
Reem
ياجمالها سحرر
e.alofi
ماشاءالله مقال جميل 😂
ابوبدر
الله يحفظها ويبارك فيها 🇸🇦🇴🇲
e.alofi
تابلوه قصدي 🤣😹 حتى انا الخمت 🤭

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