فرض حظر تجول جزئياً لمدة شهر بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
أصدر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس قرار فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وقال المجلس أنه سيتم تطبيق الحظر الجزئي لمدة شهر كامل، وذلك في الفترة من الـ 5 مساء وحتى الـ 5 صباحاً، حيث دخلت الكويت اليوم في حالة إغلاق فعلي.
وقرر المجلس مد العطلة الحالية لمؤسسات الدولة لمدة أسبوعين آخرين، لتنتهي في 12 من شهر أبريل بدلاً من 26 من مارس.
وأكد وزير الداخلية الشيخ ثامر على صباح السالم على أنه سيتم فرض عقوبات على من لا يلتزم بقرار حظر التجوال، والتي تصل إلى 3 سنوات سجنا و10 آلاف دينار غرامة.