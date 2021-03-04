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فرض حظر تجول جزئياً لمدة شهر بالكويت

Time منذ 40 دقيقة
Views 1712
فرض حظر تجول جزئياً لمدة شهر بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
أصدر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس قرار فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وقال المجلس أنه سيتم تطبيق الحظر الجزئي لمدة شهر كامل، وذلك في الفترة من الـ 5 مساء وحتى الـ 5 صباحاً، حيث دخلت الكويت اليوم في حالة إغلاق فعلي.

وقرر المجلس مد العطلة الحالية لمؤسسات الدولة لمدة أسبوعين آخرين، لتنتهي في 12 من شهر أبريل بدلاً من 26 من مارس.

وأكد وزير الداخلية الشيخ ثامر على صباح السالم على أنه سيتم فرض عقوبات على من لا يلتزم بقرار حظر التجوال، والتي تصل إلى 3 سنوات سجنا و10 آلاف دينار غرامة.

Time واتساب
الكويت
حظر تجول

أحدث التعليقات

زائر
راح اقبل والواتس اب برنامج امن بكثير من غيره
Reem
ياجمالها سحرر
e.alofi
ماشاءالله مقال جميل 😂
ابوبدر
الله يحفظها ويبارك فيها 🇸🇦🇴🇲
e.alofi
تابلوه قصدي 🤣😹 حتى انا الخمت 🤭

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