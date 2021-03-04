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إغلاق محلين وضبط 55 بدلة عسكرية و200 قطعة أنواط ورتب مخالفة بالرياض

Time منذ 53 دقيقة
Views 1421
إغلاق محلين وضبط 55 بدلة عسكرية و200 قطعة أنواط ورتب مخالفة بالرياض

الرياض (صدى):
نفذت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض، بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة المزاحمية، وتم خلالها ضبط 55 بدلة عسكرية، و(200) قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة، وإقفال محلين تعمل دون ترخيص، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

جاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

شارك في الحملة عدد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، ومكتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض

Time واتساب
الرياض
بدلة عسكرية
أنواط
رتب مخالفة

أحدث التعليقات

زائر
راح اقبل والواتس اب برنامج امن بكثير من غيره
Reem
ياجمالها سحرر
e.alofi
ماشاءالله مقال جميل 😂
ابوبدر
الله يحفظها ويبارك فيها 🇸🇦🇴🇲
e.alofi
تابلوه قصدي 🤣😹 حتى انا الخمت 🤭

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إغلاق محلين وضبط 55 بدلة عسكرية و200 قطعة أنواط ورتب مخالفة بالرياض
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