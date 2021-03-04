بالأسماء.. 3 مرشحين لرئاسة النصر بعد تكهنات عن إقالة السويكت 

طلال الغامدي (صدى):
تحدث الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، عن 3 أسماء لرئاسة نادي النصر، بعد طلب عبدالعزيز بغلف الداعية لعقد اجتماع عاجل للأعضاء الذهبين لتحديد مستقبل النصر.
وقال سعود الصرامي:"بعد تغريدة عبدالعزيز بغلف الشفافة الدعاية لعقد اجتماع عاجل للأعضاء الذهبين، لتحديد مستقبل النصر في إشارة منه للبحث عن إدارة جديدة لإمتلاكه الأصوات الأكثر لحجب الثقة عن الإدارة الحالية".
وأجرى سعود الصرامي، تصويتا على المرشح الجديد للنصر، من بين الأستاذ عبدالله العمراني، أو سلمان المالك رئيس نادي النصر السابق والعضو الذهبي الحالي، أو سعود السويلم رئيس النصر السابق، أو شخصية أخرى.
وكان عبد العزيز بغلف عضو شرف نادي النصر، علق على القرارات التي أعلنها صفوان السويكت رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على إقالة عبدالله الدخيل من منصب الرئيس التنفيذي في العالمي وتعيين الأستاذ أحمد الغامدي رئيساً تنفيذياً مكلّفاً.