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السوق المالية تحيل عدد من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه بالتلاعب والتضليل

Time منذ ساعة
Views 1559
السوق المالية تحيل عدد من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه بالتلاعب والتضليل

الرياض (صدى):
قالت هيئة السوق المالية إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، أنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وذلك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وأكدت الهيئة على حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم، على موقعها الإلكتروني، هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.

وأضافت أنه حق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط): هنا

(للاطلاع على تاريخ التداولات والأوراق المالية محل الاشتباه)

هنا

Time واتساب
السوق المالية
النيابة العامة
المستثمرين

أحدث التعليقات

زائر
راح اقبل والواتس اب برنامج امن بكثير من غيره
Reem
ياجمالها سحرر
e.alofi
ماشاءالله مقال جميل 😂
ابوبدر
الله يحفظها ويبارك فيها 🇸🇦🇴🇲
e.alofi
تابلوه قصدي 🤣😹 حتى انا الخمت 🤭

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