الأعداد السابقة للصحيفة

" الصحة " توضح حقيقة تعارض حساسية الأسماك والمأكولات البحرية مع لقاح كورونا

Time منذ 32 دقيقة
Views 1517
" الصحة " توضح حقيقة تعارض حساسية الأسماك والمأكولات البحرية مع لقاح كورونا

عادل الحربي (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن حساسية الطعام "لا سيما الأسماك وغيرها"، لا تمنع من تلقي لقاح كورونا، مبينة أن مرضى الربو من الفئات ذات الأولوية لأخذ اللقاح.

وأضاف حساب "الصحة 937":" لا تعتبر حساسية الطعام مانعًا من أخذ اللقاح؛ حيث إنه بوجه عام، يمنع أخذ أي من اللقاحين "فايزر وأسترازينيكا" لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما بعد الجرعة الأولى".

ولفت:"باقي أنواع الحساسية الشديدة، هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة"، فيما أوضحت وزارة الصحة أن المصابين بالأمراض الرئوية المزمنة، مثل الربو وحساسية الصدر، يعتبرون من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فيروس كورونا.

Time واتساب
وزارة الصحة
الأسماك
لقاح كورونا
المأكولات البحرية
حساسية الطعام

أحدث التعليقات

زاير
قال الشيخ جحا ( ما هكذا تورد الابل ي سعدان ) .
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله .. .. نتمنى لسحاب الحادث السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤐 لو تجتمعون مدى الحياة 🤣🤣
الجني الأزرق
متى تفهم يالسدحان ان القصبي يبيعك ويبيع وينسف الماضي الجميل من اجل المال.

أخر الأخبار

شاهد.. أحدث إطلالة لـ زوجة سلطان عمان
شاهد.. أحدث إطلالة لـ زوجة سلطان عمان
Time منذ 3 دقائق Views 100
" الصحة " توضح حقيقة تعارض حساسية الأسماك والمأكولات البحرية مع لقاح كورونا
" الصحة " توضح حقيقة تعارض حساسية الأسماك والمأكولات البحرية مع لقاح كورونا
Time منذ 32 دقيقة Views 1517
شاهد.. لحظة انفجار مركبة فضائية بعد دقائق من إقلاعها
شاهد.. لحظة انفجار مركبة فضائية بعد دقائق من إقلاعها
Time منذ 45 دقيقة Views 341
نهاية الاستهبال
نهاية الاستهبال
Time منذ 50 دقيقة Views 530
امرأة تتسبب بحادث مروع
امرأة تتسبب بحادث مروع
Time منذ 50 دقيقة Views 345
رجل يحاول انقاذ طفلة من سقوط مروع
رجل يحاول انقاذ طفلة من سقوط مروع
Time منذ 50 دقيقة Views 333
ضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير في الدوادمي
ضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير في الدوادمي
Time منذ 51 دقيقة Views 1542
أسهل طريقة لتنظيف تابلوه السيارة
أسهل طريقة لتنظيف تابلوه السيارة
Time منذ ساعة Views 1345
بنزيما لجماهير ريال مدريد:" رحيل رونالد سمح لي بتقديم دور مختلف "
بنزيما لجماهير ريال مدريد:" رحيل رونالد سمح لي بتقديم دور مختلف "
Time منذ ساعة Views 1602
بالفيديو.. السلمي يكشف عن الهدف من مركز العمليات الجمركية
بالفيديو.. السلمي يكشف عن الهدف من مركز العمليات الجمركية
Time منذ ساعة Views 1541