الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. السلمي يكشف عن الهدف من مركز العمليات الجمركية

Time منذ ساعة
Views 1535
بالفيديو.. السلمي يكشف عن الهدف من مركز العمليات الجمركية

الرياض (صدى):
قال مدير مركز العمليات الجمركية، عمار السلمي، إن الهدف من المركز هو تقليص مدة فسح البضائع لضمان تيسير حركة العمل الجمركي وحماية الأمن والمجتمع.

وأضاف عمار السلمي  خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:" تم استقطاب موظفين من جميع المنافذ تحت مسمى الموظف الشامل".

وأوضح أن الموظف الشامل هو الخبير الجمركي القادر على تنفيذ جميع إجراءات الفسح كتقييم البضائع الجمركية وتحديد السلع المقيدة وتمثيل التعريفة الجمركية وضمان استحقاق الإعفاءات من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات الغش التجاري.

وتابع:" عملنا في الفترة السابقة على تطوير كفاءة الموظف الشامل، وتقسيمهم إلى مستوى أعلى حسب القطاعات والصناعات التحويلية".

Time واتساب
الموظف الشامل
عمار السلمي
مدير مركز العمليات الجمركية

أحدث التعليقات

زاير
قال الشيخ جحا ( ما هكذا تورد الابل ي سعدان ) .
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله .. .. نتمنى لسحاب الحادث السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤐 لو تجتمعون مدى الحياة 🤣🤣
الجني الأزرق
متى تفهم يالسدحان ان القصبي يبيعك ويبيع وينسف الماضي الجميل من اجل المال.

أخر الأخبار

شاهد.. أحدث إطلالة لـ زوجة سلطان عمان
شاهد.. أحدث إطلالة لـ زوجة سلطان عمان
Time منذ دقيقتين Views 96
" الصحة " توضح حقيقة تعارض حساسية الأسماك والمأكولات البحرية مع لقاح كورونا
" الصحة " توضح حقيقة تعارض حساسية الأسماك والمأكولات البحرية مع لقاح كورونا
Time منذ 32 دقيقة Views 1509
شاهد.. لحظة انفجار مركبة فضائية بعد دقائق من إقلاعها
شاهد.. لحظة انفجار مركبة فضائية بعد دقائق من إقلاعها
Time منذ 45 دقيقة Views 341
نهاية الاستهبال
نهاية الاستهبال
Time منذ 49 دقيقة Views 530
امرأة تتسبب بحادث مروع
امرأة تتسبب بحادث مروع
Time منذ 50 دقيقة Views 345
رجل يحاول انقاذ طفلة من سقوط مروع
رجل يحاول انقاذ طفلة من سقوط مروع
Time منذ 50 دقيقة Views 333
ضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير في الدوادمي
ضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير في الدوادمي
Time منذ 50 دقيقة Views 1537
أسهل طريقة لتنظيف تابلوه السيارة
أسهل طريقة لتنظيف تابلوه السيارة
Time منذ ساعة Views 1345
بنزيما لجماهير ريال مدريد:" رحيل رونالد سمح لي بتقديم دور مختلف "
بنزيما لجماهير ريال مدريد:" رحيل رونالد سمح لي بتقديم دور مختلف "
Time منذ ساعة Views 1594
بالفيديو.. السلمي يكشف عن الهدف من مركز العمليات الجمركية
بالفيديو.. السلمي يكشف عن الهدف من مركز العمليات الجمركية
Time منذ ساعة Views 1535