" ذهبي النصر " يطالب بعقد جمعية غير عادية بشكل عاجل 

نواف السالم (صدى):
علق عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، على ستقالة الدكتور عبدالله الدخيّل، وتعيين الأستاذ أحمد الغامدي رئيساً تنفيذياً مكلّفاً للنادي.
وقال عبدالعزيز بغلف:" بناء على ماتم من قرارات من قبل رئيس النصر، وإدعاء بطلب استقالة المدير التنفيذي"، مضيفا:" بعد التنسيق مع الداعمين، فإني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل".
وكان رئيس نادي النصر، الدكتور صفوان السويكت، أصدر قراراً بقبول استقالة الدكتور عبدالله الدخيّل، وتعيين الأستاذ أحمد الغامدي رئيساً تنفيذياً مكلّفاً للنادي.
وثمن رئيس النصر، الجهود المتميزة التي بذلها طوال فترة عمله، كما أصدر قرارا بتعيين الأستاذ أحمد الغامدي رئيسا تنفيذيا مكلفا للنادي، متمنيا لهما التوفيق.