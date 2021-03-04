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ضبط محاولة تهريب أسماك من منشأة غير معتمدة لدى "الغذاء والدواء" في ميناء جدة 

Time منذ 23 دقيقة
Views 1409
ضبط محاولة تهريب أسماك من منشأة غير معتمدة لدى "الغذاء والدواء" في ميناء جدة 

جدة (صدى):
تمكن مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، من ضبط محاولة تهريب أسماك مجمدة واردة من منشأة غير معتمدة ضمن الأصناف المسموح استيرادها لدى "الهيئة" داخل حاوية في ميناء جدة الإسلامي.

 

وأوضحت "الغذاء والدواء"، أنه أثناء إنجاز المهام اليومية للإرساليات الواردة والكشف عليها بالساحات الجمركية في الميناء، جرى رصد وجود أصناف من الأسماك داخل الحاوية مخبأة في آخر الحاوية، ولم يتم تسجيلها أو الإشارة إليها في وثائق الإرسالية, وتم رفض الإرسالية، وإيقاع الغرامة المالية المناسبة حسب نظام الغذاء ولائحته التنفيذية ونظام المخالفات المعتمد بذلك، كما تم مخاطبة الهيئة العامة للجمارك بشأن مخالفة المنشأة بمحاولة إدخال البضائع بصورة غير نظامية، وذلك لتطبيق العقوبات المتعلقة بالتهرب الجمركي.

 

وحثت "الغذاء والدواء" المستهلكين على مراعاة عدد من الإرشادات عند شراء الأسماك المبرّدة، كأن تكون مغطاة بالثلج المجروش، ورائحتها طبيعية، وعيونها لامعة وشفّافة وغير غائرة، وأنسجتها تعود إلى وضعها الطبيعي عند الضغط عليها، وأن تكون الأسماك الكاملة وشرائحها صلبة القوام وخياشيمها حمراء اللون خالية من المواد اللزجة، ولا يظهر عليها أي تغير في اللون أو جفاف حول الأطراف.

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تهريب
الغذاء والدواء
أسماك
ميناء جدة

أحدث التعليقات

عباس احمد
هذا سفيه ويجب محاسبته وطرده فورا لانه لم يحترم غربته ولم يحترم الدولة التى قدرته وآوته وهيئت له سببا للرزق الحلال ولكنه للاسف لم يحترم نفسه ولم يحترم الدولة ولا قوانينها .
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت خيالها انها أميره .. عبدةُ تحفر قبرها بلسانها ..
ابو محمد 😎 ✍️
بس خلاص ، هذا مايوجب فضخ عينيه الثنتين .. .. هذا يخطط لنوايا خبيثه ، امنيه واختماعيه واخلاقيه ، واشياء اخرى لا نعلمها .. .. افضخوا عيونه وامسحوا ذاكرته و وذلفوه لاهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا تنكر المعروف يا كاظم ، وارجع القرضة الحسنه لأهلها .. لا تجحد الثناء ..

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