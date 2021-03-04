رئيس النصر يقبل استقالة عبدالله الدخيل ويعين أحمد الغامدي 

ماجد محمد (صدى):
أصدر رئيس نادي النصر، الدكتور صفوان السويكت، قراراً بقبول استقالة الدكتور عبدالله الدخيّل، وتعيين الأستاذ أحمد الغامدي رئيساً تنفيذياً مكلّفاً للنادي.
وثمن رئيس النصر، الجهود المتميزة التي بذلها طوال فترة عمله، كما أصدر قرارا بتعيين الأستاذ أحمد الغامدي رئيسا تنفيذيا مكلفا للنادي، متمنيا لهما التوفيق.
وكان الإعلامي الرياضي وليد البشر، قال إن النصر، سيجري تغييرات إدارية كبرى، في الساعات القادمة.
وأعلن عن اتخاذ مسئولي النصر، قرارًا رسميًا، بتعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة، وهو المنصب الشاغر منذ الانتخابات الماضية.