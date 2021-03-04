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رئيس النصر يقبل استقالة عبدالله الدخيل ويعين أحمد الغامدي 

Time منذ 42 دقيقة
Views 1618
رئيس النصر يقبل استقالة عبدالله الدخيل ويعين أحمد الغامدي 

ماجد محمد (صدى):
أصدر رئيس نادي النصر، الدكتور صفوان السويكت، قراراً بقبول استقالة الدكتور عبدالله الدخيّل، وتعيين الأستاذ أحمد الغامدي رئيساً تنفيذياً مكلّفاً للنادي.

وثمن رئيس النصر، الجهود المتميزة التي بذلها طوال فترة عمله، كما أصدر قرارا بتعيين الأستاذ أحمد الغامدي رئيسا تنفيذيا مكلفا للنادي، متمنيا لهما التوفيق.

وكان الإعلامي الرياضي وليد البشر، قال إن النصر، سيجري تغييرات إدارية كبرى، في الساعات القادمة.

 

وأعلن عن اتخاذ مسئولي النصر، قرارًا رسميًا، بتعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة، وهو المنصب الشاغر منذ الانتخابات الماضية.

Time واتساب
نادي النصر
أحمد الغامدي
صفوان السويكت
عبدالله الدخيل

أحدث التعليقات

عباس احمد
هذا سفيه ويجب محاسبته وطرده فورا لانه لم يحترم غربته ولم يحترم الدولة التى قدرته وآوته وهيئت له سببا للرزق الحلال ولكنه للاسف لم يحترم نفسه ولم يحترم الدولة ولا قوانينها .
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت خيالها انها أميره .. عبدةُ تحفر قبرها بلسانها ..
ابو محمد 😎 ✍️
بس خلاص ، هذا مايوجب فضخ عينيه الثنتين .. .. هذا يخطط لنوايا خبيثه ، امنيه واختماعيه واخلاقيه ، واشياء اخرى لا نعلمها .. .. افضخوا عيونه وامسحوا ذاكرته و وذلفوه لاهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا تنكر المعروف يا كاظم ، وارجع القرضة الحسنه لأهلها .. لا تجحد الثناء ..

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