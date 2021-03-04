"الدعيع": من يعتقد أن الدوري بين الهلال والشباب فقط غلطان

نواف السالم (صدى):
انتقد حارس نادي الهلال والمنتخب الوطني محمد الدعيع الأقاويل التي تروج بإنحصار الدوري بين الهلال والشباب .
وقال "الدعيع " في تصريحات لصحيفة "البلاد"، اليوم الخميس: "من يعتقد أن الدوري بين الهلال والشباب فقط غلطان ولا يزال هناك 9 أسابيع في عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".
وأكد "الدعيع " أن الهلال سيعود لآدائه المعروف ، قائلاً : إن شاء لله، يتجاوز الفريق الهبوط الطارئ في المستوى ويعود كعادته للتتويج بالدوري لأنه الزعيم .
كما أشار أن بقاء مدرب الهلال رازفان مرهون بنتائج الفريق مشيراً إلى أنه يتحمل جانب من إخفاقاته سواء نتيجة للتدريبات أو الخطط التي يعتمد عليها .