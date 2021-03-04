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"الدعيع": من يعتقد أن الدوري بين الهلال والشباب فقط غلطان

Time منذ ساعة
Views 2161
"الدعيع": من يعتقد أن الدوري بين الهلال والشباب فقط غلطان

نواف السالم (صدى):
انتقد حارس نادي الهلال والمنتخب الوطني محمد الدعيع الأقاويل التي تروج بإنحصار الدوري بين الهلال والشباب .

وقال "الدعيع " في تصريحات لصحيفة "البلاد"، اليوم الخميس: "من يعتقد أن الدوري بين الهلال والشباب فقط غلطان ولا يزال هناك 9 أسابيع في عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

وأكد "الدعيع " أن الهلال سيعود لآدائه المعروف ، قائلاً : إن شاء لله، يتجاوز الفريق الهبوط الطارئ في المستوى ويعود كعادته للتتويج بالدوري لأنه الزعيم .

كما أشار أن بقاء مدرب الهلال رازفان مرهون بنتائج الفريق مشيراً إلى أنه يتحمل جانب من إخفاقاته سواء نتيجة للتدريبات أو الخطط التي يعتمد عليها .

 

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الشباب
الهلال
محمد الدعيع
رازفان

أحدث التعليقات

عباس احمد
هذا سفيه ويجب محاسبته وطرده فورا لانه لم يحترم غربته ولم يحترم الدولة التى قدرته وآوته وهيئت له سببا للرزق الحلال ولكنه للاسف لم يحترم نفسه ولم يحترم الدولة ولا قوانينها .
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت خيالها انها أميره .. عبدةُ تحفر قبرها بلسانها ..
ابو محمد 😎 ✍️
بس خلاص ، هذا مايوجب فضخ عينيه الثنتين .. .. هذا يخطط لنوايا خبيثه ، امنيه واختماعيه واخلاقيه ، واشياء اخرى لا نعلمها .. .. افضخوا عيونه وامسحوا ذاكرته و وذلفوه لاهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا تنكر المعروف يا كاظم ، وارجع القرضة الحسنه لأهلها .. لا تجحد الثناء ..

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