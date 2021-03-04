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وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف عسكرية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1773
وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف عسكرية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت وزارة الحرس الوطني باب القبول والتسجيل في عدد من الوظائف العسكرية تخصص " طاهي " لحملة شهادة الثانوية ومن لديه خبرة وشهادات في الطهي .

وأوضحت وزارة الحرس الوطني الشروط على النحو التالي :

1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة .

2- حسن السير والسلوك ألا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

3- لا يقل العمر عن 17 عام .

4- ألا يقل الطول عن 160 سم .

5- معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع إرفاق صورة الشهادة المطابقة .

6- خبرة وشهادة في مجال الطهي .

ويمكن التقديم بدءً من يوم الأحد المقبل 27 / 7 / 1442 هـ الموافق 7 / مارس / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي: هنا

 

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المملكة
وزارة الحرس الوطني
وظائف عسكرية

أحدث التعليقات

عباس احمد
هذا سفيه ويجب محاسبته وطرده فورا لانه لم يحترم غربته ولم يحترم الدولة التى قدرته وآوته وهيئت له سببا للرزق الحلال ولكنه للاسف لم يحترم نفسه ولم يحترم الدولة ولا قوانينها .
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت خيالها انها أميره .. عبدةُ تحفر قبرها بلسانها ..
ابو محمد 😎 ✍️
بس خلاص ، هذا مايوجب فضخ عينيه الثنتين .. .. هذا يخطط لنوايا خبيثه ، امنيه واختماعيه واخلاقيه ، واشياء اخرى لا نعلمها .. .. افضخوا عيونه وامسحوا ذاكرته و وذلفوه لاهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا تنكر المعروف يا كاظم ، وارجع القرضة الحسنه لأهلها .. لا تجحد الثناء ..

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