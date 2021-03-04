وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف عسكرية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت وزارة الحرس الوطني باب القبول والتسجيل في عدد من الوظائف العسكرية تخصص " طاهي " لحملة شهادة الثانوية ومن لديه خبرة وشهادات في الطهي .
وأوضحت وزارة الحرس الوطني الشروط على النحو التالي :
1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة .
2- حسن السير والسلوك ألا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
3- لا يقل العمر عن 17 عام .
4- ألا يقل الطول عن 160 سم .
5- معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع إرفاق صورة الشهادة المطابقة .
6- خبرة وشهادة في مجال الطهي .
ويمكن التقديم بدءً من يوم الأحد المقبل 27 / 7 / 1442 هـ الموافق 7 / مارس / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي: هنا