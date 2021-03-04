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«الصحة»: تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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«الصحة»: تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 375 حالة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 336 حالة جديدة ، فيما توفي 4 أشخاص يرحمهم الله .

وسجلت منطقة الرياض 162 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 66 إصابة ، والمنطقة الشرقية 61 إصابة ومنطقة الحدود الشمالية 24 إصابة .

بينما سجلت المدينة المنورة 14 إصابة ، ومنطقة عسير 11 إصابة ، وجاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتؤكد وزارة الصحة على أهمية استمرار الإلتزام بالإجراءات الوقائية ، كما تباشر الجهات المختصة الإلتزام بإجرءات السلامة في المنشآت والأسواق والأماكن العامة ، مع تزايد توفير مراكز اللقاح ضد كورونا على مستوى المملكة .

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وزارة الصحة
الصحة
كورونا

أحدث التعليقات

عباس احمد
هذا سفيه ويجب محاسبته وطرده فورا لانه لم يحترم غربته ولم يحترم الدولة التى قدرته وآوته وهيئت له سببا للرزق الحلال ولكنه للاسف لم يحترم نفسه ولم يحترم الدولة ولا قوانينها .
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت خيالها انها أميره .. عبدةُ تحفر قبرها بلسانها ..
ابو محمد 😎 ✍️
بس خلاص ، هذا مايوجب فضخ عينيه الثنتين .. .. هذا يخطط لنوايا خبيثه ، امنيه واختماعيه واخلاقيه ، واشياء اخرى لا نعلمها .. .. افضخوا عيونه وامسحوا ذاكرته و وذلفوه لاهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا تنكر المعروف يا كاظم ، وارجع القرضة الحسنه لأهلها .. لا تجحد الثناء ..

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