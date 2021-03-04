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موقف عصيب لأحد رجال الدفاع المدني تفاجأ بوفاة والده في حادث يباشره

Time منذ 14 دقيقة
Views 1549
موقف عصيب لأحد رجال الدفاع المدني تفاجأ بوفاة والده في حادث يباشره

حائل (صدى):
تعرض أحد رجال الدفاع المدني بمحافظة سميراء لموقف عصيب إذ تبين له أن الحادث الذي يباشره توفي فيه والده وأصيبت شقيقتيه .

وفي التفاصيل ، فقد انتقلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث فور البلاغ عنه بالقرب من قرية الصفراء التابعة لمركز المضيح .

وبمجرد اقتراب رجل الدفاع المدني تعرف على السيارة وإذا به يجد والده متوفياً- رحمه الله - بعد الإصطدام بجمال سائبة تسببت في احتجازه بالسيارة بعد صدمة قوية ، كما كانت شقيقتيه مصابتين .

وتم نقل الفتاتين إلى مستشفى سميراء ثم مستشفى الملك خالد بحائل ، وحالتهما الآن مستقرة .

 

Time واتساب
الدفاع المدني
سميراء
الجمال السائبة

أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههههه
fares
نسال الله السلامة من اعظم المصائب لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
ابو وليد
على كل الفرق صعبه قويه بس على ابو خرقه مستحيله -- مافيها حكام دلهوم ودغدغني ولافيها دفع رباعي
رااايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم** ليه كذا أيش صار بالدنيا ***؟!!!! هالأخبار يدمي لها القلب * قبل ما تدمع لها العين *** لا حول ولا قوة إلا بالله *** اللهم أرحمنا برحمتك **
كان زمان
فيها ثقل دم .. ما الله به عليم ...

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