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الشيخ "الخضير": تصنيع الحلويات على شكل حيوانات وطير حرام شرعاً

Time منذ 49 دقيقة
Views 1573
الشيخ "الخضير": تصنيع الحلويات على شكل حيوانات وطير حرام شرعاً

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير حكم تصنيع الحلويات على شكل ذوات الأرواح كالأرانب ونحوها ، وكذلك تزيين الحلويات بهذه الأشكال والرسوم .

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير أن تصوير ذوات الأرواح محرم وجاء فيه الوعيد الشديد ويكلف المصور بأن يحي ما خلق فينفخ فيها الروح وليس بنافخ ، وأن أشد الناس عذاباً المصورون ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور .

وأضاف الشيخ عبد الكريم الخضير أن الصور المجسمة مجمع على تحريمها وأن هذا ليس من شكر النعمة سواء أكانت المجسمات على شكل طير أو حيوان أو إنسان .

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الحلويات
الأرواح
المجسمات
الدكتور عبد الكريم الخضير

أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههههه
fares
نسال الله السلامة من اعظم المصائب لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
ابو وليد
على كل الفرق صعبه قويه بس على ابو خرقه مستحيله -- مافيها حكام دلهوم ودغدغني ولافيها دفع رباعي
رااايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم** ليه كذا أيش صار بالدنيا ***؟!!!! هالأخبار يدمي لها القلب * قبل ما تدمع لها العين *** لا حول ولا قوة إلا بالله *** اللهم أرحمنا برحمتك **
كان زمان
فيها ثقل دم .. ما الله به عليم ...

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