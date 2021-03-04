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المملكة تتقدّم 10 مراكز وتحقق المركز السابع في مؤشر حالة ريادة الأعمال

Time منذ ساعة
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المملكة تتقدّم 10 مراكز وتحقق المركز السابع في مؤشر حالة ريادة الأعمال

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تَقَدّم المملكة 10 مراكز في مؤشر حالة ريادة الأعمال , لتصل إلى المركز السابع في عام 2020م بعد أن كانت في المركز 17 في عام 2019م، وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2020 / 2021م، الذي تعده كلية بابسون العالمية بالتعاون مع كلية لندن للأعمال.

ويعتمد مؤشر حالة ريادة الأعمال بشكل أساسي على قياس معدل نتائج الدول في 12 عامل ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال، وهي: البيئة المالية المتعلقة بريادة الأعمال، أولويات ودعم التشريعات الحكومية، البيروقراطية والضرائب في التشريعات الحكومية، البرامج الريادية الحكومية، وريادة الأعمال في المراحل الدراسية.

وتتضمن هذه العوامل، ريادة الأعمال في مراحل التعليم العالي، نقل البحوث والتطوير، الوصول للبنية التحتية التجارية، ديناميكية السوق المحلي، عقبات دخول السوق المحلي، البنية التحتية العامة والحصول على الخدمات، والثقافة ودعم المجتمع.

وكانت المملكة حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019 / 2020م، حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر "معرفة شخص بدأ مشروع جديد"، الذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر "امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال"، الذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.

الجدير بالذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.

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المملكة
ريادة الأعمال
منشآت
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههههه
fares
نسال الله السلامة من اعظم المصائب لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
ابو وليد
على كل الفرق صعبه قويه بس على ابو خرقه مستحيله -- مافيها حكام دلهوم ودغدغني ولافيها دفع رباعي
رااايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم** ليه كذا أيش صار بالدنيا ***؟!!!! هالأخبار يدمي لها القلب * قبل ما تدمع لها العين *** لا حول ولا قوة إلا بالله *** اللهم أرحمنا برحمتك **
كان زمان
فيها ثقل دم .. ما الله به عليم ...

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