الأعداد السابقة للصحيفة

جامعة الحدود الشمالية تعلن آلية اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني

Time منذ ساعة
Views 1620
جامعة الحدود الشمالية تعلن آلية اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني

رافع فريح (صدى):
وجه رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحي الشهري بعقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441 – 1442 هـ ، عن بعد لجميع المقررات النظرية .

كما وجه رئيس جامعة الحدود الشمالية بعقد اختبارات المقررات العلمية والسريرية على حسب رؤية القسم الأكاديمي بالكلية سواء عن بعد أو حضورياً .

جاء ذلك بعد الإجتماع الذي ترأسه الدكتور محمد بن يحى الشهري رئيس الجامعة لمتابعة تنظيم وعقد الإختبارات ، بما يتوافق مع تحذيرات وزارة الصحة حول جائحة كورونا وتعليمات وزارة التعليم حيال الخطة الدراسية والإختبارات .

Time واتساب
جامعة الحدود الشمالية
الاختبارات
الدكتور محمد بن يحي الشهري

أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههههه
fares
نسال الله السلامة من اعظم المصائب لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
ابو وليد
على كل الفرق صعبه قويه بس على ابو خرقه مستحيله -- مافيها حكام دلهوم ودغدغني ولافيها دفع رباعي
رااايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم** ليه كذا أيش صار بالدنيا ***؟!!!! هالأخبار يدمي لها القلب * قبل ما تدمع لها العين *** لا حول ولا قوة إلا بالله *** اللهم أرحمنا برحمتك **
كان زمان
فيها ثقل دم .. ما الله به عليم ...

أخر الأخبار

أسرة تتهم كاظم الساهر بنكران الجميل وتطالب برد مبلغ اقترضه قبل 40 عام
أسرة تتهم كاظم الساهر بنكران الجميل وتطالب برد مبلغ اقترضه قبل 40 عام
Time منذ 9 دقائق Views 182
موقف عصيب لأحد رجال الدفاع المدني تفاجأ بوفاة والده في حادث يباشره
موقف عصيب لأحد رجال الدفاع المدني تفاجأ بوفاة والده في حادث يباشره
Time منذ 14 دقيقة Views 1537
بالصورة.. أحمد السالم ينفصل رسمياً عن ملكة كابلي
بالصورة.. أحمد السالم ينفصل رسمياً عن ملكة كابلي
Time منذ 24 دقيقة Views 488
"الصحة": 4 خطوات لا غنى عنها للإقلاع عن التدخين بسهولة
"الصحة": 4 خطوات لا غنى عنها للإقلاع عن التدخين بسهولة
Time منذ 28 دقيقة Views 1558
الشيخ "الخضير": تصنيع الحلويات على شكل حيوانات وطير حرام شرعاً
الشيخ "الخضير": تصنيع الحلويات على شكل حيوانات وطير حرام شرعاً
Time منذ 49 دقيقة Views 1572
مؤمنة: سنسدد مستحقات دجانيني ولن نتعرض للعقوبة
مؤمنة: سنسدد مستحقات دجانيني ولن نتعرض للعقوبة
Time منذ 53 دقيقة Views 1914
خطوات تقديم طلب الاستعانة بالأكاديميين في جامعات المملكة
خطوات تقديم طلب الاستعانة بالأكاديميين في جامعات المملكة
Time منذ 58 دقيقة Views 1596
فتاة تستغيث بـ"العنف الأسري" بعد تحرش شقيقها بها
فتاة تستغيث بـ"العنف الأسري" بعد تحرش شقيقها بها
Time منذ ساعة Views 2925
رحلة تزلج بين الثلوج تخضع رونالدو وجورجينا للتحقيق
رحلة تزلج بين الثلوج تخضع رونالدو وجورجينا للتحقيق
Time منذ ساعة Views 760
المملكة تتقدّم 10 مراكز وتحقق المركز السابع في مؤشر حالة ريادة الأعمال
المملكة تتقدّم 10 مراكز وتحقق المركز السابع في مؤشر حالة ريادة الأعمال
Time منذ ساعة Views 1517