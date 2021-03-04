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خطوات تقديم طلب الاستعانة بالأكاديميين في جامعات المملكة

Time منذ 58 دقيقة
Views 1596
خطوات تقديم طلب الاستعانة بالأكاديميين في جامعات المملكة

الرياض (صدى):
حددت وزارة التعليم، طريقة وآلية التقديم المتعلقة بطلب الاستعانة بعضو هيئة تدريس جامعة «مستشار»،.

وأضافت أنها وضعت عدة خطوات لتقديم الطلب، وأولها الدخول على الصفحة الرئيسية لبوابة جامعه من خلال الرابط التالي :أضغط هنا، ثم اختيار خدمة «مستشار».

وأضافت أنه بعد الدخول على الخدمة يتم اختيار «تسجيل جهة» من القائمة الفرعية، ثم ملء وإكمال البيانات المطلوبة.

ويتم بعد ذلك إرفاق ما يثبت أصل الجهة وخطاب التفويض وصورة هوية ممثل الجهة، وبعد تعبئة البيانات يتم النقر على أيقونة «إرسال»، ثم انتظار موافقة الوزارة.

Time واتساب
وزارة التعليم
مستشار
بوابة جامعة
هيئة تدريس
طلب الاستعانة

أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههههه
fares
نسال الله السلامة من اعظم المصائب لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
ابو وليد
على كل الفرق صعبه قويه بس على ابو خرقه مستحيله -- مافيها حكام دلهوم ودغدغني ولافيها دفع رباعي
رااايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم** ليه كذا أيش صار بالدنيا ***؟!!!! هالأخبار يدمي لها القلب * قبل ما تدمع لها العين *** لا حول ولا قوة إلا بالله *** اللهم أرحمنا برحمتك **
كان زمان
فيها ثقل دم .. ما الله به عليم ...

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