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السجن 10 سنوات وغرامة بالملايين لمن يربي الحيوانات المفترسة

Time منذ 54 دقيقة
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السجن 10 سنوات وغرامة بالملايين لمن يربي الحيوانات المفترسة

الرياض (صدى):
يعتزم المركز الوطني لتنمية الحياه الفطرية بناء مركزي إيواء للحيوانات الفطرية في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية لتصل إلى ثلاث مراكز للكائنات الفطرية .

وأكد المركز الوطني لتنمية الحياه الفطرية على منع وتجريم كل من يتاجر في كافة أنواع الحيوانات المفترسة مع حظر إستيرادها الأمر الذي يؤكد وجود مخالفات مع زيادة عدد الحيوانات المفترسة المستوردة رغم حظر الإستيراد .

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تطوير لمنظومة الإتجار وتشديد للرقابة ، لافتاً إلى أن عقوبة إيواء الحيوانات المفترسة تصل إلى 30 مليون ريال عرامة ، والسجن 10 سنوات ، وفقاً للعربية .

 

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المنطقة الشرقية
السجن
الحيوانات المفترسة
الحياه الفطرية
المركز الوطني لتنمية الحياه الفطرية

أحدث التعليقات

فايز بن محمد الشهري
رجل مخلص وواضح ومعتدل ومتعاون مع دول الخليج ,, لا ينقصه الا ان يدخل الاسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن عندنا القرود والكلاب والبساس نعمه فليش الاستيراد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن عندنا القرود والكلاب والبساس نعمه فليش الاستيراد
واحد منصف
هل هذا يعني منع السير بالحيونات المفترسة
ع. س. ع
نعم هي كذلك قوية؟؟ الآسيوية صعبة قوية 🤪🤣

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