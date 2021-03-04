"الغذاء والدواء" توضح طريقة حساب كتلة الجسم للتعرف على الوزن الزائد والسمنة

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس طريقة التمييز بين الوزن الزائد والسمنة من خلال حساب معدل كتلة الجسم .
وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن الوزن الزائد يكون فيه معدل كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 25 ، أما في السمنة يكون معدل كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 30 .
وأبانت هيئة الغذاء والدواء أنه يمكن حسابها معدل كتلة الجسم عن طريق قسمة الوزن بالكيلو جرام على الطول بالمتر .
وأوضحت انه يمكن التخلص من الوزن الزائد من خلال تقليل استهلاك الدهون والسكريات ، وتنظيم برنامج غذائي منخفض السعرات الحرارية ، وممارسة النشاط البدني بإنتظام .