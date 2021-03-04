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"الغذاء والدواء" توضح طريقة حساب كتلة الجسم للتعرف على الوزن الزائد والسمنة

Time منذ 54 دقيقة
Views 1721
"الغذاء والدواء" توضح طريقة حساب كتلة الجسم للتعرف على الوزن الزائد والسمنة

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس طريقة التمييز بين الوزن الزائد والسمنة من خلال حساب معدل كتلة الجسم .

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن الوزن الزائد يكون فيه معدل كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 25 ، أما في السمنة يكون معدل كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 30 .

وأبانت هيئة الغذاء والدواء أنه يمكن حسابها معدل كتلة الجسم عن طريق قسمة الوزن بالكيلو جرام على الطول بالمتر .

وأوضحت انه يمكن التخلص من الوزن الزائد من خلال تقليل استهلاك الدهون والسكريات ، وتنظيم برنامج غذائي منخفض السعرات الحرارية ، وممارسة النشاط البدني بإنتظام .

 

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هيئة الغذاء والدواء
الغذاء والدواء
الوزن الزائد السمنة

أحدث التعليقات

e.alofi
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة ، الإنسان عليه بتحلي بصبر عند المواقف الصعبة لاتجعل الشيطان يسيطر ع عواطفك
ابوسامي
همج كلن ياضحك على الشعب السعودي
كجمغلو
وصلت 57 سنه وخايفة تصير جدة
شرحبيل
صدقت
e.alofi
للأسف الشديد انت الكلام معك ماله فائدة لا يودي ولا يجيب اكيد انك لاتعاني من ألم الديون والغلاء والضرائب فعشان كذا انت عايش بسعادة، أما بنسبه للحلول انا قد ذكرتها قبل لكن لايوجد احد ينصت لها فلماذا اتعب نفسي😅 مرة ثانية

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