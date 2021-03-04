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شاطئ نصف القمر وقت الغروب قبل 31 عام
منذ ساعة
1011
1
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أحدث التعليقات
e.alofi
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة ، الإنسان عليه بتحلي بصبر عند المواقف الصعبة لاتجعل الشيطان يسيطر ع عواطفك
ابوسامي
همج كلن ياضحك على الشعب السعودي
كجمغلو
وصلت 57 سنه وخايفة تصير جدة
شرحبيل
صدقت
e.alofi
للأسف الشديد انت الكلام معك ماله فائدة لا يودي ولا يجيب اكيد انك لاتعاني من ألم الديون والغلاء والضرائب فعشان كذا انت عايش بسعادة، أما بنسبه للحلول انا قد ذكرتها قبل لكن لايوجد احد ينصت لها فلماذا اتعب نفسي😅 مرة ثانية
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