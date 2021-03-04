الأعداد السابقة للصحيفة

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير

Time منذ ساعة
Views 1464
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، طرح مناقصة لاستيراد كمية 540 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أبريل - مايو 2021م)، وذلك لتعزيز المخزونات في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (9) بواخر، بواقع (6) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (360,000) طن، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (180,000) طن.

وأشار إلى أن المناقصة تأتي في إطار تعزيز المخزونات المحلية في الوقت الذي يقوم فيه القطاع الخاص باستكمال استعداداته لتولي مهمة استيراد وبيع الشعير حيث تواصل المؤسسة استكمال إجراءات تأهيل الشركات من خلال منصة "استيراد".

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، وذلك في إطار توجه الدولة -حفظها الله- بزيادة إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفتح مجالات جديدة أمامه تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

Time واتساب
المؤسسة العامة للحبوب
مناقصة
شعير
موانئ المملكة

أحدث التعليقات

e.alofi
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة ، الإنسان عليه بتحلي بصبر عند المواقف الصعبة لاتجعل الشيطان يسيطر ع عواطفك
ابوسامي
همج كلن ياضحك على الشعب السعودي
كجمغلو
وصلت 57 سنه وخايفة تصير جدة
شرحبيل
صدقت
e.alofi
للأسف الشديد انت الكلام معك ماله فائدة لا يودي ولا يجيب اكيد انك لاتعاني من ألم الديون والغلاء والضرائب فعشان كذا انت عايش بسعادة، أما بنسبه للحلول انا قد ذكرتها قبل لكن لايوجد احد ينصت لها فلماذا اتعب نفسي😅 مرة ثانية

أخر الأخبار

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 4 دقائق Views 1116
"المرور" يطيح بالمتهور الذي مارس التفحيط على طريق الأمير تركي بالرياض
"المرور" يطيح بالمتهور الذي مارس التفحيط على طريق الأمير تركي بالرياض
Time منذ 9 دقائق Views 1252
الصحة توضح موقف المرأة إذا حدث حمل بعد الجرعة الأولى من لقاح كورونا
الصحة توضح موقف المرأة إذا حدث حمل بعد الجرعة الأولى من لقاح كورونا
Time منذ 14 دقيقة Views 1182
بالفيديو.. "الزعاق" يكشف أجواء إجازة نهاية الأسبوع
بالفيديو.. "الزعاق" يكشف أجواء إجازة نهاية الأسبوع
Time منذ 19 دقيقة Views 1487
إيقاف استقبال العاملات المنزليات بمراكز إيواء وزارة الموارد البشرية
إيقاف استقبال العاملات المنزليات بمراكز إيواء وزارة الموارد البشرية
Time منذ 24 دقيقة Views 1449
طريقة إستعادة اللون الأصلي لشعرك بعد الصبغة
طريقة إستعادة اللون الأصلي لشعرك بعد الصبغة
Time منذ 29 دقيقة Views 1175
النقل: نعمل مع الصين لإنشاء جسر بري لربط موانئ البحر الأحمر بموانئ الخليج العربي
النقل: نعمل مع الصين لإنشاء جسر بري لربط موانئ البحر الأحمر بموانئ الخليج العربي
Time منذ 44 دقيقة Views 1682
إيداع 103 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية
إيداع 103 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية
Time منذ 49 دقيقة Views 1552
"الغذاء والدواء" توضح طريقة حساب كتلة الجسم للتعرف على الوزن الزائد والسمنة
"الغذاء والدواء" توضح طريقة حساب كتلة الجسم للتعرف على الوزن الزائد والسمنة
Time منذ 54 دقيقة Views 1716
سمية الخشاب تشارك محمد رمضان في مسلسل "موسى"
سمية الخشاب تشارك محمد رمضان في مسلسل "موسى"
Time منذ 59 دقيقة Views 409