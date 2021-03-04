الأعداد السابقة للصحيفة

تراجع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ ساعتين
Views 1943
تراجع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار الذهب في المملكة اليوم الخميس 4 مارس 2021، مع استمرار الضغوط الأمريكية على أسعار المعدن عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 206.53 ريال (55.07 دولار)، مقابل 209.30 ريال (55.81 دولار)الأربعاء .

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 180.71 ريال (48.19 دولار)، مقابل 183.14 ريال (48.84 دولار) أمس.

وشملت التراجعات سعر جرام عيار 18 لنحو 154.90 ريال (41.31 دولار)، مقابل 156.98 ريال (41.86 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.48 ريال (32.13 دولار)، مقابل 122.09 ريال (32.56 دولار).

Time واتساب
المملكة
الذهب
أسعار الذهب

أحدث التعليقات

ا
لو التجمع رجال كلن يركض بدفتره وهاتك مخالفات
fares
لازم من العقاب الرادع
البدوي الشامي
المكان عش الورور
fares
الله يشفيه ويشفى مرضانا ومرضى المرضى
البدوي الشامي
عش الورور!!!😂😂😂😂

أخر الأخبار

إيران تجبر المحكوم عليهم بالإعدام بالتبرع بأعضائهم البشرية
إيران تجبر المحكوم عليهم بالإعدام بالتبرع بأعضائهم البشرية
Time منذ 16 دقيقة Views 1215
الجامعة العربية توجه رسالة شديدة اللهجة لإيران حول جزر الإمارات الثلاثة
الجامعة العربية توجه رسالة شديدة اللهجة لإيران حول جزر الإمارات الثلاثة
Time منذ 20 دقيقة Views 1331
بالفيديو.. فرحة هستيرية من ميسي بعد هدف بيكيه في مرمى إشبيلية
بالفيديو.. فرحة هستيرية من ميسي بعد هدف بيكيه في مرمى إشبيلية
Time منذ 25 دقيقة Views 1362
إلزام جميع القادمين للصين بالمسحة الشرجية
إلزام جميع القادمين للصين بالمسحة الشرجية
Time منذ 30 دقيقة Views 1728
إيقاف لاعب الأهلي المصري "كهربا" لتجاوزه مع مدرب الفريق
إيقاف لاعب الأهلي المصري "كهربا" لتجاوزه مع مدرب الفريق
Time منذ 36 دقيقة Views 1612
سريلانكا تتوقف عن حرق جثث المسلمين المتوفين بكورونا تجاوبا مع رابطة العالم الإسلامي
سريلانكا تتوقف عن حرق جثث المسلمين المتوفين بكورونا تجاوبا مع رابطة العالم الإسلامي
Time منذ 40 دقيقة Views 1699
بالفيديو.. بهاء سلطان يطرح ابتهال "سيدي يا رسول الله"
بالفيديو.. بهاء سلطان يطرح ابتهال "سيدي يا رسول الله"
Time منذ 45 دقيقة Views 657
ارتفاع أسعار النفط اليوم
ارتفاع أسعار النفط اليوم
Time منذ 50 دقيقة Views 1732
بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن فهد يتلقى لقاح كورونا
بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن فهد يتلقى لقاح كورونا
Time منذ ساعة Views 2729
دراسة: أصحاب فصيلة الدم "A" معرضون لـ "كورونا"
دراسة: أصحاب فصيلة الدم "A" معرضون لـ "كورونا"
Time منذ ساعة Views 1473